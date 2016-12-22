Черногория выдала России экс-директора федерации баскетбола

Обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, который скрывался в Черногории, доставлен в Москву. Он был объявлен в розыск по линии Интерпола

Дмитрий Домани (Фото: Никитченко Елена / ТАСС)

Скрывавшийся в Черногории фигурант дела о мошенничестве бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани доставлен в Москву.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, мужчина в период нахождения в должности исполнительного директора Российской федерации баскетбола, используя свое служебное положение, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. В результате указанных действий федерации был нанесен значительный материальный ущерб. Пытаясь избежать уголовного наказания, фигурант покинул территорию Российской Федерации. В 2016 году Дмитрию Домани предъявлено обвинение в мошенничестве, а позже он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Домани был задержан в Черногории в апреле 2018 года, в мае суд в Черногории санкционировал его арест.

Как рассказывал РБК адвокат бывшей главы РФБ Юлии Аникеевой Давид Хечян, Домани проходил по делу его подзащитной, однако позже его дело​ было выделено в отдельное производство. Аникееву в октябре 2017 года признали виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (около 44 млн руб.). Чертановский суд Москвы приговорил ее к лишению свободы на четыре с половиной года в колонии общего режима. В момент рассмотрения дела Аникеева находилась под домашним арестом, но на оглашение приговора не явилась, после чего суд объявил ее в розыск.



Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года, Домани занимал пост исполнительного директора РФБ с 2013-го по сентябрь 2015 года.