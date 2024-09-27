Собянин заявил о продлении МЦД до Калужской и Смоленской областей

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Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до ближайших к Москве областей — в Калужскую, Ярославскую, Смоленскую и Тульскую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе панельной дискуссии «Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека». Его слова приводит ТАСС.

«Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться», — отметил он.

В июне заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за время работы станций МЦД в Новой Москве ими успели воспользоваться уже около 3 млн пассажиров. До сентября на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) было всего две станции МЦД — Щербинка и Остафьево МЦД-2, с запуском четвертого маршрута добавились еще шесть — от станции Мичуринец до Апрелевки.

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин анонсировал, что МЦД продлят до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих Москву. Тогда он отметил, что на первом этапе путь проложат между столицей, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем и между другими городами.

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