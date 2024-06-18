Ликсутов рассказал о модернизации МЦД в Новой Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

За время работы станций МЦД в Новой Москве ими успели воспользоваться уже около 3 млн пассажиров, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. До сентября 2023 года на территории ТиНАО располагались всего две станции МЦД (Щербинка и Остафьево МЦД-2), с запуском же четвертого маршрута добавились еще шесть — от станции Мичуринец до Апрелевки.

«С запуском МЦД-4 у жителей ТиНАО появилось еще больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы, — отметил Ликсутов. — В этом году мы завершаем модернизацию станции Щербинка, откроем на ее месте современный городской вокзал. Ею сейчас по будням пользуются в среднем 13 тыс. пассажиров. Мы продолжаем развивать МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Реконструкция платформы Щербинка МЦД-2 — последний этап модернизации станций диаметров в Новой Москве, превращения их в современные городские вокзалы. Вокруг таких станций создаются перехватывающие парковки, современные остановки, просторные пешеходные зоны.

«Путь пассажиров к МЦД должен быть удобным и быстрым, поэтому мы переносим остановки наземного транспорта ближе ко входу на станции, организуем перехватывающие парковки и пешеходные зоны, — объяснил вице-мэр Ликсутов. — Эти изменения способствуют формированию комфортной городской среды».