Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС

Белорусская АЭС (Фото: Сергей Гриц / AP)

Запуск БелАЭС планируется осуществить к 7 ноября. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, сообщает БелТА.

«Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — сказал глава государства.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Энергоблоки данного типа относятся к поколению 3+ и имеют улучшенные технико-экономические показатели. Генеральным подрядчиком возведения станции выступает госкорпорация «Росатом».

Три энергоблока такого же типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один — на Ленинградской АЭС. По сравнению с энергоблоками ВВЭР-1000, которые относятся к предыдущему поколению, мощность энергоблока с реактором ВВЭР-1200 выросла на 20%, а проектный срок службы основного оборудования увеличился в два раза, до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.