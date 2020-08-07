Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с пуском БелАЭС

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с работами по запуску Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая находится вблизи литовской границы и в 50 км от Вильнюса. Сообщение о том, что нота вручена послу Белоруссии в Литве, опубликовано на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

В сообщении указывается, что «нерешенные проблемы ядерной безопасности» угрожают безопасности Литвы. «Действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства», — добавили в министерстве.

Вильнюс призвал остановить работы по пуску БелАЭС, пока не будут выполнены рекомендаций Евросоюза касательно стресс-тестов, а также сотрудничать с Объединением европейских атомных регуляторов, Европейской комиссией и другими международными структурами для «обеспечения должной безопасности».

7 августа Министерство энергетики Белоруссии сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска. Об этом также сообщили в «Росатоме». Там пояснили, что до конца месяца в энергоблок ВВЭР-1200 загрузят все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, и уже с этого момента он приобретет статус ядерной энергетической установки.