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Политика ,  
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Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с пуском БелАЭС

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС
Физический пуск первого энергоблока БелАЭС (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с работами по запуску Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая находится вблизи литовской границы и в 50 км от Вильнюса. Сообщение о том, что нота вручена послу Белоруссии в Литве, опубликовано на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

В сообщении указывается, что «нерешенные проблемы ядерной безопасности» угрожают безопасности Литвы. «Действия Белоруссии нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства», — добавили в министерстве.

Вильнюс призвал остановить работы по пуску БелАЭС, пока не будут выполнены рекомендаций Евросоюза касательно стресс-тестов, а также сотрудничать с Объединением европейских атомных регуляторов, Европейской комиссией и другими международными структурами для «обеспечения должной безопасности».

На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
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Белорусская АЭС

7 августа Министерство энергетики Белоруссии сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска. Об этом также сообщили в «Росатоме». Там пояснили, что до конца месяца в энергоблок ВВЭР-1200 загрузят все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, и уже с этого момента он приобретет статус ядерной энергетической установки.

Днем ранее МИД Литвы сообщил о состоявшемся разговоре министра иностранных дел Линаса Линкявичюса с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которого также был затронут вопрос безопасности БелАЭС.

Парламент Литвы в 2017 году объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а Министерство энергетики республики заявило, что не станет покупать и пропускать на экспорт электроэнергию БелАЭС через свои электросети.

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Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в соответствии с подписанным в 2011 году соглашением между правительствами России и Белоруссии. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»).

Теги: Белоруссия, Литва, атомная энергетика
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