На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо

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На строящуюся Белорусскую АЭС привезли ядерное топливо. Об этом сообщило Минэнерго Белоруссии.

«На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока», — говорится в сообщении. Приемку топлива и проведение его входного контроля проведут специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком АО «ИК «АСЭ».

Минэнерго указывает, что техническое оборудование, системы и персонал АЭС подготовлены к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. В соответствии с нормативными документами до завоза топлива объекты первого энергоблока были переданы под охрану внутренних войск.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в соответствии с подписанным в 2011 году соглашением между правительствами России и Белоруссии. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й.