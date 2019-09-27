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СМИ узнали предложения Минздрава к проекту о возврате курилок в аэропорты
Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в стерильной зоне аэропорта, двумя, узнали «Известия». Также у ведомства есть предложения, касающиеся мест их расположения
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Минздрав разработал поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты и предложил ограничить их число в «чистой зоне» аэропорта двумя, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает газета, Минздрав предложил расположить курилки так, чтобы они были максимально удалены от зоны досмотра, а также от путей следования пассажиров к выходам на посадку и выходам из аэропорта.

«Допускается размещение не более двух специально выделенных изолированных помещений в стерильной зоне аэропорта», — говорится в тексте поправок. В Минздраве изданию заявили, что окончательный текст поправок еще дорабатывается.

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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава, пишет газета со ссылкой на документы. По ее данным, у Минюста возникли замечания по поводу формулировок, касающихся мест расположения курилок в аэропортах. Проект необходимо доработать до 1 октября, после чего поправки могут быть внесены в Госдуму.

Роспотребнадзор проект Минздрава не поддержал, а Минтранс и Минэкономразвития согласовали предложения.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты в середине июля. Предполагается, что комнаты будут оборудованы вентиляционными системами, которые позволят оградить от дыма некурящих. Как отмечал зампредседателя нижней палаты Сергей Неверов, зарегистрированные на рейс или находящиеся в транзитной зоне пассажиры часто не соблюдают запрет на курение. Позднее первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов сообщил, что депутаты планируют внести в законопроект поправки, чтобы курилки были платными. По его мнению, цена может составлять 50-100 руб. 

Запрет на курение на территории и в помещениях российских аэропортов действует с 2013 года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Минздрав, курилки, аэропорты
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