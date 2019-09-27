СМИ узнали предложения Минздрава к проекту о возврате курилок в аэропорты

СМИ узнали предложения Минздрава к проекту о возврате курилок в аэропорты

Минздрав предлагает ограничить число курилок, которые можно будет разместить в стерильной зоне аэропорта, двумя, узнали «Известия». Также у ведомства есть предложения, касающиеся мест их расположения

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Минздрав разработал поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты и предложил ограничить их число в «чистой зоне» аэропорта двумя, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает газета, Минздрав предложил расположить курилки так, чтобы они были максимально удалены от зоны досмотра, а также от путей следования пассажиров к выходам на посадку и выходам из аэропорта.

«Допускается размещение не более двух специально выделенных изолированных помещений в стерильной зоне аэропорта», — говорится в тексте поправок. В Минздраве изданию заявили, что окончательный текст поправок еще дорабатывается.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава, пишет газета со ссылкой на документы. По ее данным, у Минюста возникли замечания по поводу формулировок, касающихся мест расположения курилок в аэропортах. Проект необходимо доработать до 1 октября, после чего поправки могут быть внесены в Госдуму.