Дитрих нашел пользу для здоровья пассажиров из-за курилок в аэропортах

Установка курилок в аэропортах поможет сберечь здоровье тем, «кто не любит курить», заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект о их возвращении и предложили брать с курильщиков плату

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Курилки в аэропортах могу сберечь здоровье некурящим пассажирам. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает «РИА Новости».

«Как человек... могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить», — заявил он. По его мнению, курилки нужно спланировать так, чтобы там была «правильная, хорошая вентиляция, чтобы окружающие не страдали».

Также он оценил идею сделать курилки платными: «Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю», — сказал Дитрих.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. Комнаты будут оборудованы вентиляционными системами, что позволит оградить от дыма некурящих людей.

На прошлой неделе первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что депутаты планируют внести поправки в законопроект, чтобы сделать курилки в аэропортах платными. По его словам, цена за эту услугу может составить 50-100 руб.