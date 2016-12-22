«ВКонтакте» заблокировала группу движения против рабства «Альтернатива»

Соцсеть объяснила свое решение подозрительными операциями в финансовых документах сообщества. В «Альтернативе» заявили, что на «ВКонтакте» теперь лежит вся ответственность за потерю связи с теми, кто попросил активистов о помощи

Фото: Владислав Шатило / РБК

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Альтернатива» — группу, которая занимается борьбой с торговлей людьми и с рабством; для этого на странице размещают ориентировки, принимают заявки от пострадавших, отчитываются о рейдах и судьбе незаконно удерживаемых граждан.

Причиной послужили подозрительные сборы на благотворительные нужды, говорится в сообщении о блокировке страницы.

Как сообщили РБК в пресс-службе социальной сети, впервые администрация «ВКонтакте» связалась с представителями сообщества в конце августа и сообщила о необходимости предоставить ей полную финансовую отчетность. «Это важное требование для всех, кто проводит сбор средств среди подписчиков «ВКонтакте», — пояснили там. И уточнили, что минимальным требованием было предоставление отчетов за текущий год.

Как указали в соцсети, администрация «Альтернативы» предоставила документы лишь через несколько недель после запроса.

«Мы выявили подозрительные операции и расхождения, которые могут быть фактом мошенничества и сокрытия части средств. К примеру, в документах отсутствует информация о том, куда была потрачена сумма более 1,6 млн руб. за полтора месяца, с 28 июля по 8 сентября», — заявили в пресс-службе «ВКонтакте», пояснив, что с учетом этих обстоятельств было принято решение о блокировке.

Блокировка сообщества во «ВКонтакте» «нанесет большой удар по всей работе организации», заявил РБК основатель «Альтернативы» Олег Мельников. По его словам, те, кто попал в рабство, не смогут связаться с «Альтернативой» из-за блокировки основной страницы, выпадающей через поисковые запросы. «Для чего они (администрация соцсети. — РБК) это сделали, для нас остается загадкой, информацию по переводам денег по нашим реквизитам мы постепенно выкладывали, — сказал Мельников. — Надеемся, что администрация «ВКонтакте» передумает и все-таки не будет мешать нашей дальнейшей деятельности в борьбе с рабством». «В связи с потерей связи с некоторыми людьми, которые обращались в нашу группу, вся ответственность за нахождение этих людей в рабстве лежит на «ВКонтакте», — добавил основатель движения.

О возможной блокировке «Альтернативы» стало известно на прошлой неделе. Тогда Мельников рассказал РБК, что каждый месяц активисты собирают до 30 тыс. руб. на правозащитную деятельность. По словам главы сообщества, практически все остальное финансирование обеспечивает он сам.

Движение «Альтернатива» получило известность в 2012 году, после спасения «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые насильно удерживались и бесплатно работали в магазине на Новосибирской улице в Москве. В начале сентября «Альтернатива» получила отказ от Министерства юстиции в регистрации некоммерческой организации без объяснения причин.