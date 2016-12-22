ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,23 EUR Нал. 79,20 77,90 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6681,42 -32,48 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
«ВКонтакте» заблокирует группу движения против рабства «Альтернатива»
Лента новостей
МЧС предупредило москвичей о грозе с порывами ветра до 19 м/с 19:20, Общество Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США из-за санкций 19:04, Политика Рогозин назвал дату посадки марсохода ЕКА с российским модулем на Марс 18:59, Технологии и медиа «ВКонтакте» заблокирует группу движения против рабства «Альтернатива» 18:43, Общество Число жертв теракта во время парада в Иране возросло до 29 человек 18:32, Общество Спасатели нашли выжившего через два дня после крушения парома в Танзании 18:15, Общество В рейтинг самых опасных городов мира вошел Новосибирск 17:57, Общество МИД Китая вызвал американского посла в связи с санкциями за покупку С-400 17:54, Политика Путин выразил соболезнования Роухани в связи с терактом на военном параде 17:44, Политика В Иране связали с США и Израилем исполнителей теракта на военном параде 17:22, Политика Температура воздуха в Москве побила рекорд 1994 года 17:06, Общество Лукашенко заявил об окончательном решении нефтегазовых вопросов с Москвой 16:46, Политика SANA узнала об эвакуации вертолетами коалиции лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора 16:42, Политика Минобороны пообещало раскрыть информацию о гибели Ил-20 23 сентября 16:41, Политика Подозреваемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске арестовали 16:18, Общество На Украине запретили ввозить книгу Устиновой и энциклопедию для мальчиков 16:12, Политика Президент Литвы поблагодарила папу римского за помощь сопротивлению СССР 16:01, Политика Лука Модрич получил условный срок за налоговые махинации в Испании 15:50, Спорт В Москве возбудили дело после кражи 100 шуб из магазина 15:43, Общество Лукашенко рассказал о «тяжелых» переговорах с Путиным в Сочи 15:23, Политика Избирком Хабаровского края получил жалобы на кандидата от ЛДПР 15:20, Политика Замглавы правительства Дагестана задержали за превышение полномочий 14:52, Общество В МВД оценили число участников митинга против пенсионной реформы в Москве 14:48, Общество Лукашенко рассказал о переговорах с Россией по рефинансированию долга 14:47, Экономика Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 170 14:00, Общество Минобороны КНР потребовало отменить санкции США за покупку С-400 у России 13:45, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:27, РБК и Сбербанк Рогозин назвал сроки подписания контракта на вторую очередь Восточного 13:27, Технологии и медиа
«ВКонтакте» заблокирует группу движения против рабства «Альтернатива»
Общество, 18:43
0
«ВКонтакте» заблокирует группу движения против рабства «Альтернатива»
Администрация «ВКонтакте» решила заблокировать группу общественного движения «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми и рабством. У соцсети возникли вопросы к отчетности из-за сбора средств
Фото: Смышляев Алексей / Интерпресс / ТАСС

В социальных сетях движение принимает заявки от пострадавших, размещает ориентировки, отчитывается о рейдах и судьбе пострадавших, публикует ежемесячные финансовые отчеты.

Как рассказал РБК основатель движения Олег Мельников, у подписчиков «ВКонтакте» есть возможность сделать пожертвование. Таким образом каждый месяц активисты собирают 20–30 тыс. руб. на свою правозащитную деятельность, именно это, по словам собеседника РБК, и стало причиной блокировки сообщества. Он уточнил, что на 95% сам финансирует движение, и главная цель группы не сбор средств, а координация волонтеров.

В сентябре администрация соцсети обязала общественников ввести строгую финансовую отчетность по новой форме. Но, по словам Мельникова, приведения группы в соответствие с новыми требованиями оказалось недостаточно. Администрация начала требовать строгую отчетность по указанной форме за период с 2011 года, утверждает он. Поскольку с этого года у активистов строгой отчетности не было, администраторы объявили, что 23 сентября группа будет заблокирована.

Как бизнесмен из Москвы занялся криптовалютой для борьбы с рабством
Технологии и медиа

«Мы попросили администраторов не закрывать группу, — заявил Мельников. — Здесь ведется важная профилактическая работа: люди узнают о проблеме, о том, как помочь пострадавшим. Через страницу во «ВКонтакте» с нами связываются жертвы и их семьи. Мы убрали из группы все реквизиты и упоминания о сборах средств, выполнили все требования, какие смогли выполнить, но это не помогло. По решению администрации, 23 числа группа перестанет существовать».​

«Мы очень внимательно относимся к благотворительным сборам и во избежание случаев мошенничества просим для таких акций обеспечивать максимальную прозрачность», — заявили РБК в пресс-службе «ВКонтакте». В социальной сети пояснили, что отправляли сообществу несколько запросов с просьбой предоставить полные отчеты о сборах, «но озвученные сообществом причины непредоставления отчетов администрация не может считать обоснованными». «По нашим правилам в таких случаях мы обязаны заблокировать сообщество», — заключили в пресс-службе.

Мельников добавил, что в начале сентября «Альтернативе» пришел ответ от Минюста с уведомлением об отказе в​ регистрации НКО без объяснения причин.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно трудились в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве. Помимо пострадавших, попавших в трудовое рабство, волонтеры помогают жертвам сексуальной эксплуатации, «нищенской» мафии. На счету волонтеров, по их данным, более 1 тыс. спасенных людей.

Теги: альтернатива , рабство , «ВКонтакте»
Главное
В УПЦ рассказали об описи имущества Московского патриархата на Украине Политика
Материалы по теме
Как бизнесмен из Москвы занялся криптовалютой для борьбы с рабством Технологии и медиа
Более 70 обманутых нигерийцев собрались у посольства в Москве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter