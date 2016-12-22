«ВКонтакте» заблокирует группу движения против рабства «Альтернатива»

Администрация «ВКонтакте» решила заблокировать группу общественного движения «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми и рабством. У соцсети возникли вопросы к отчетности из-за сбора средств

Фото: Смышляев Алексей / Интерпресс / ТАСС

В социальных сетях движение принимает заявки от пострадавших, размещает ориентировки, отчитывается о рейдах и судьбе пострадавших, публикует ежемесячные финансовые отчеты.

Как рассказал РБК основатель движения Олег Мельников, у подписчиков «ВКонтакте» есть возможность сделать пожертвование. Таким образом каждый месяц активисты собирают 20–30 тыс. руб. на свою правозащитную деятельность, именно это, по словам собеседника РБК, и стало причиной блокировки сообщества. Он уточнил, что на 95% сам финансирует движение, и главная цель группы не сбор средств, а координация волонтеров.

В сентябре администрация соцсети обязала общественников ввести строгую финансовую отчетность по новой форме. Но, по словам Мельникова, приведения группы в соответствие с новыми требованиями оказалось недостаточно. Администрация начала требовать строгую отчетность по указанной форме за период с 2011 года, утверждает он. Поскольку с этого года у активистов строгой отчетности не было, администраторы объявили, что 23 сентября группа будет заблокирована.

«Мы попросили администраторов не закрывать группу, — заявил Мельников. — Здесь ведется важная профилактическая работа: люди узнают о проблеме, о том, как помочь пострадавшим. Через страницу во «ВКонтакте» с нами связываются жертвы и их семьи. Мы убрали из группы все реквизиты и упоминания о сборах средств, выполнили все требования, какие смогли выполнить, но это не помогло. По решению администрации, 23 числа группа перестанет существовать».​

«Мы очень внимательно относимся к благотворительным сборам и во избежание случаев мошенничества просим для таких акций обеспечивать максимальную прозрачность», — заявили РБК в пресс-службе «ВКонтакте». В социальной сети пояснили, что отправляли сообществу несколько запросов с просьбой предоставить полные отчеты о сборах, «но озвученные сообществом причины непредоставления отчетов администрация не может считать обоснованными». «По нашим правилам в таких случаях мы обязаны заблокировать сообщество», — заключили в пресс-службе.

Мельников добавил, что в начале сентября «Альтернативе» пришел ответ от Минюста с уведомлением об отказе в​ регистрации НКО без объяснения причин.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно трудились в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве. Помимо пострадавших, попавших в трудовое рабство, волонтеры помогают жертвам сексуальной эксплуатации, «нищенской» мафии. На счету волонтеров, по их данным, более 1 тыс. спасенных людей.