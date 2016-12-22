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«ВКонтакте» и YouTube обогнали Facebook по популярности у молодежи
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«ВКонтакте» и YouTube обогнали Facebook по популярности у молодежи
Технологии и медиа, 18:24
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«ВКонтакте» и YouTube обогнали Facebook по популярности у молодежи
«ВКонтакте» оказался самой популярной соцсетью у аудитории младше 18 лет, самым популярным онлайн-магазином — AliExpress
Фото: Osman Orsa / Reuters

​Самыми популярными интернет-ресурсами у российской молодежи являются игровые и музыкальные сервисы, мессенджеры и онлайн-магазины. Это выяснил экспертный центр Brand Analytics, исследование есть в распоряжении РБК.

Речь идет о ресурсах с самой высокой цитируемостью (под цитируемостью специалисты понимают количество проставленных коротких или полных гиперссылок). Для выявления наиболее востребованных ресурсов эксперты проанализировали 1,78 млрд русскоязычных сообщений, которые были опубликованы в социальных медиа в августе 2018 года, и оценили долю людей до 18 лет среди всех авторов.

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Согласно этому исследованию в топ-25 самых популярных ресурсов у пользователей до 18 лет вошли соцсеть «ВКонтакте» (первое место, цитирование у этого сегмента аудитории — почти 492 тыс. раз), Instagram (третье место, более 274 тыс. ссылок) и Facebook (четвертое место, цитировали 85,3 тыс. раз), видеохостинг YouTube занял второе место (363,1 тыс. ссылок), а мессенджер Telegram — пятое (почти 52 тыс. ссылок).

В общий рейтинг также попали интернет-магазин AliExpress (седьмое место, процитировали почти 35 тыс. раз), ​развлекательное сообщество pikabu.ru (18-е место, 7,3 тыс. ссылок), информагентство «РИА Новости» (20-е место, 6,5 тыс. ссылок), мессенджер WhatsApp (24-е место, чуть больше 5,2 тыс. ссылок). На последнем месте рейтинга — сервис персональных рекомендаций Zen (около 4,3 тыс. ссылок).

Эксперты отмечают сильный отрыв первой тройки лидеров от Facebook: эта площадка является наиболее «взрослой» из всех попавших в топ​-25, доля молодежных авторов составляет на ней лишь 0,6%. Также внимание специалистов привлекло пятое место сервиса Telegram, почти догнавшего Facebook. «Непохоже, что блокировка мессенджера всерьез повлияла на его использование. И публичные каналы Telegram тоже не все сплошь про политику», — отмечается в исследовании.

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Также эксперты Brand Analytics определили самые молодежные ресурсы согласно доле авторов до 18 лет по отношению ко всем авторам. В первую пятерку наиболее молодежных ресурсов попали мессенджер Discord, ориентированный на пользователей компьютерных игр, музыкальный сервис Rhyme, игровое комьюнити Steamcommunity, стримминговый ресурс Twitch и интернет-телефония Skype. Эксперты отметили, что пятое место Skype довольно неожиданное, так как общее пользование им снижается.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «ВКонтакте» , Telegram , Facebook , AliExperes
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