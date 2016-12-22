Рогозин увидел зависимость России от поставок ракетных двигателей в США

Пенсионный фонд получит из бюджета 10 трлн руб. за три года

Защита заявила о втором «подложном протоколе» в деле Серебренникова

В правительстве одобрили безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020

Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров

Рогозин рассказал о следах «скольжения сверла» по обшивке «Союза»

ФИФА назвала тройку претендентов на звание игрока года

На российского журналиста напали во время прямого эфира из Донецка

В ФАС отреагировали на сообщение о возможном росте цен на хлеб

Лондон заявил о задержании главы филиала иностранного банка

Правительство выделит 136 млрд руб. на строительство яслей

В СК начали проверку после попытки забрать из хосписа пациентку

Скворцова уточнила стоимость нацпроекта по здравоохранению

«ВКонтакте» и YouTube обогнали Facebook по популярности у молодежи

Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро не признал вину

В МИДе заявили о планах России помочь в расследовании убийства Захарченко

«Энергомаш» объявил даты пуска «Союза-5» и испытаний «царь-двигателя»

СМИ сообщили о согласовании продления санкций ЕС против России

После вооруженного ограбления в Москве ввели план «Перехват»

ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко

Путин наградил спасших российского альпиниста пакистанцев орденами Дружбы

Санкции вдвое ослабили зависимость рубля от цен на нефть

В банке «Восточный» сменился председатель правления

«Роснефть» проведет тендер на 1,3 млрд руб. для двух компаний из США

Подешевеет ли биткоин: количество коротких позиций опять выросло

Китайский миллиардер вернулся в страну после задержания в США

В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению

Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Черчесов не попал в тройку претендентов на звание тренера года ФИФА

ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках за 30 руб.