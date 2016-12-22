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Голикова допустила создание нового пакета мер по борьбе с бедностью
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Голикова допустила создание нового пакета мер по борьбе с бедностью
Общество, 11:21
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Голикова допустила создание нового пакета мер по борьбе с бедностью

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью «РИА Новости» сообщила, что правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью, поддержке демографии и семей с детьми в 2019 году.

По ее словам, одна из самых сложных задач для властей — снизить показатели бедности в два раза за шесть лет, согласно майскому указу президента Владимира Путина.

«По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года», — подчеркнула вице-премьер. Она отметила, что пакет мер будет подготовлен только после первого квартала 2019 года, средства на его реализацию будут взяты «из самых разных источников».

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Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта напоминал, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн россиян (29% населения), к 2012 году этот показатель снизился до 10%.

В мае Росстат отчитался о снижении числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году до 19,3 млн человек (13,2%, сокращение на 200 тыс.). В 2016 году этот показатель составлял 19,5 млн человек.

Теги: Татьяна Голикова , бедность , прожиточный минимум , демография
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