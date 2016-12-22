Путин заявил о задаче сократить число бедных в России в два раза

Задача на следующие шесть лет — сокращение числа бедных людей в России вдвое. Сейчас меньше прожиточного минимума получают 20,3 млн человек

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил, что за шесть лет власти должны как минимум вдвое снизить уровень бедности в стране. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Считают главным, ключевым фактором развития — благополучие людей, достаток в российский семьях», — сказал президент. Он привел в пример статистку, согласно которой в 2000-м году за чертой бедности находились 42 млн человек — 29% населения страны. «В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%, а из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла: сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан», — отметил Путин, добавив, что это «тоже недопустимо много».

«Даже некоторые работающие люди живут очень скромно», — заметил президент. По его словам, впервые «в новейшей истории» власти смогли приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 млн человек. «Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы», — подчеркнул Путин.

По его словам, задачи власти на следующие шесть лет: ​обновить структуру занятости, которая «сегодня во многом неэффективна, архаична», создать современные, ​ достойно оплачиваемые рабочие места», обеспечить рост реальных доходов и как минимум вдвое снизить уровень бедности.

По последним данным Росстата, в третьем квартале 2017 года величина прожиточного минимума составила 10328 руб., а стоимость потребительной корзины 9620 руб. Доходы ниже прожиточного минимума в России имели 20,3 млн человек, или 13,8% населения страны. В 2016 году за год за чертой бедности находились 19,6 млн человек.

Также президент рассказал, что власти должны направить на меры демографического развития 3,4 трлн руб. в предстоящие шесть лет. По утверждению Путина, за три года «должно быть создано более 270 тыс. мест в яслях», а проблема с детскими садами в целом была решена: «Сейчас нужно обеспечить те семьи, которые нуждаются местами в яслях». Путин напомнил, что его указом была продлена программа материнского капитала.