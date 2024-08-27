Более ₽41 млрд активов беглого депутата-единоросса конфисковали

Экс-депутат Сопчук сбежал в ОАЭ от уголовного дела, он находится в международном розыске. Его активы передали в доход государства, а сам политик считает претензии надуманными

Сергей Сопчук (Фото: Владимир Саяпин / ТАСС)

Активы бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука на более чем 41 млрд руб. обращены в доход государства, такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает ФСБ.

Речь идет в том числе о 79 активах движимого и недвижимого имущества.

Как сообщила спецслужба, Сопчук в 2006 году основал золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» на территории Приморского края, а затем вывел в частную собственность несколько инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу. Генпрокуратура считала, что тот занимался незаконной предпринимательской деятельностью, будучи депутатом, а также оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента. По версии обвинения, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в «Терней Золото» более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой. Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер и тот принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами. Кроме того, сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет, до декабря 2019 года, она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС.

Чтобы избежать наказания, Сопчук в 2021-м уехал в ОАЭ, отмечает ФСБ. В октябре того же года его полномочия прекратили, а СК завел уголовное дело об отмывании доходов (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289). Сейчас бывший депутат находится в международном розыске.

Сопчуку 60 лет. В разные годы он был спикером заксобрания Приморского края, а позже — первым вице-губернатором региона. В 2016 году он был избран в Госдуму, вошел во фракцию «Единой России». Депутатом он пробыл пять лет.

Сопчук отвергал претензии следователей и называл позицию обвинения необоснованной и несправедливой. «Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику», — говорил он и отмечал, что в бизнесе он не принимает участия, а бесплатные советы родственникам нельзя считать таковым.