 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Более ₽41 млрд активов беглого депутата-единоросса конфисковали

ФСБ: активы на ₽41 млрд беглого экс-депутата Сопчука изъяли в пользу государства
Экс-депутат Сопчук сбежал в ОАЭ от уголовного дела, он находится в международном розыске. Его активы передали в доход государства, а сам политик считает претензии надуманными
Сергей Сопчук
Сергей Сопчук (Фото: Владимир Саяпин / ТАСС)

Активы бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука на более чем 41 млрд руб. обращены в доход государства, такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает ФСБ.

Речь идет в том числе о 79 активах движимого и недвижимого имущества.

Как сообщила спецслужба, Сопчук в 2006 году основал золотодобывающую компанию ООО «Терней Золото» на территории Приморского края, а затем вывел в частную собственность несколько инфраструктурных объектов пунктов пропуска через госграницу.

Генпрокуратура считала, что тот занимался незаконной предпринимательской деятельностью, будучи депутатом, а также оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента. По версии обвинения, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в «Терней Золото» более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой. Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер и тот принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами. Кроме того, сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет, до декабря 2019 года, она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС.

Чтобы избежать наказания, Сопчук в 2021-м уехал в ОАЭ, отмечает ФСБ. В октябре того же года его полномочия прекратили, а СК завел уголовное дело об отмывании доходов (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289). Сейчас бывший депутат находится в международном розыске.

Сопчуку 60 лет. В разные годы он был спикером заксобрания Приморского края, а позже — первым вице-губернатором региона. В 2016 году он был избран в Госдуму, вошел во фракцию «Единой России». Депутатом он пробыл пять лет.

У замглавы ГУ МЧС Кубани потребовали конфисковать активы на ₽400 млн
Общество
Сергей Симоненко

Сопчук отвергал претензии следователей и называл позицию обвинения необоснованной и несправедливой. «Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику», — говорил он и отмечал, что в бизнесе он не принимает участия, а бесплатные советы родственникам нельзя считать таковым.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума депутат конфискация имущества ФСБ Единая Россия
Материалы по теме
Пьяный депутат Европарламента от партии Орбана избил женщину на вечеринке
Политика
Башкирский депутат получил ранение при атаке дрона у Токмака
Политика
В Госдуму внесли закон о конфискации имущества за незаконную миграцию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Алсу развелась с мужем из-за одного «обстоятельства»Общество, 15:42
Гросси провел осмотр Курской АЭС. ВидеоПолитика, 15:30
Алаудинов назвал пять остановленных в Курской области бригад ВСУПолитика, 15:23
Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за ИндииСпорт, 15:21
Наблюдательный совет АЛРОСА объявил дивиденды за первое полугодиеИнвестиции, 15:17
Более ₽41 млрд активов беглого депутата-единоросса конфисковалиПолитика, 15:13
Умер художник московского театра «Эрмитаж» Евгений ДобровинскийОбщество, 15:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Футболист сборной России Головин восстановился от травмыСпорт, 15:10
Во время визита Гросси в Курчатов прозвучала сирена ракетной опасностиПолитика, 15:09
В Ленобласти ребенок несколько дней пролежал рядом с телом умершей материОбщество, 15:04
Зеленский заявил об испытании первой украинской баллистической ракетыПолитика, 14:59
Лавров заявил о проработке уточнений в ядерной доктрине РоссииПолитика, 14:59
Лавров призвал к переговорам «без бумажек» с формулой ЗеленскогоПолитика, 14:54
ЦИАН уточнил возможные сроки переезда в РоссиюИнвестиции, 14:53