В Париже проведут голосование о запрете прокатных электросамокатов

Мэрия Парижа проведет голосование среди горожан о возможном запрете свободной аренды электросамокатов, сообщила мэр города Анн Идильго в интервью газете Le Parisien.

«О том, что у парижан может быть собственный самокат, в этом проблемы нет. Но у нас есть реальная проблема со свободной арендой. Это не экологично», — сказала Идильго.

По ее словам, голосование пройдет в воскресенье, 2 апреля, парижанам зададут один вопрос: «Надо ли продолжать пользоваться самокатами со свободной арендой или нет?».

«Моя идея в том, что мы должны прекратить это. Но я буду уважать голосование парижан, даже если оно противоречит тому, чего хотела бы я», — добавил мэр.

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