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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ назвали имена всех погибших при столкновении двух L-39 пилотов

ВСУ обнародовали имена всех погибших при столкновении двух самолетов L-39 летчиков
Сюжет
Военная операция на Украине
Помимо летчика 40-й бригады тактической авиации Андрея Пильщикова под позывным «Джус», которого СМИ называют одним из «Призраков Киева», погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Оба также были приписаны к 40-й бригаде
Фото: DBRgovua / Telegram
Фото: DBRgovua / Telegram

Вооруженные силы Украины обнародовали имена всех летчиков, погибших при столкновении двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области, сообщает «Страна.ua».

Столкновение произошло 25 августа, в результате погибли трое пилотов. Одним из погибших Воздушные силы Украины тогда назвали летчика 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»). По данным «Украинской правды», речь идет об Андрее Пильщикове, который был пилотом истребителя МиГ-29.

Украинский телеканал ТСН называл «Джуса» одним из «Призраков Киева». Как отмечало командование Воздушных сил, «Призраки Киева» — сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, которые участвовали в обороне украинской столицы. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович также говорил, что «Призраки Киева» — собирательный образ двух бригад тактической авиации, которые прикрывали Киев. Имена летчиков бригад на тот момент не раскрывались.

Помимо «Джуса» погибли также майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. По данным «Страна.ua», Минка вернулся в авиацию в 2015 году после начала конфликта в Донбассе, он жил в Киевской области. Проказин служил в авиации 24 года и был замкомандира бригады. Проживал в Полтавской области.
Все трое были приписаны к 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр».

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Теги
Елена Чернышова
ВСУ авиакатастрофа Военная операция на Украине
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