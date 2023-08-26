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«Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов под Житомиром

Под Житомиром столкнулись два учебных самолета Л-39, погибли три летчика
Сюжет
Военная операция на Украине
При столкновении учебных самолетов Л-39 погибли три пилота, среди них — украинский военный летчик под позывным «Джус», который участвовал в воздушной обороне Киева. Он призывал к поставкам Украине истребителей F-16
Фото: pgo_gov_ua / Telegram
Фото: pgo_gov_ua / Telegram

В Житомирской области на северо-западе Украины столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. Авиакатастрофа произошла накануне, 25 августа, в результате погибли три пилота.

Один из погибших — пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»). Как пишет «Украинская правда», «Джус» — это Андрей Пильщиков, который служил летчиком истребителя МиГ-29. Он участвовал в военных действиях с начала спецоперации. В интервью американским СМИ, в том числе CNN, «Джус» призывал поставить Киеву западные истребители F-16, отмечая трудности, с которыми сталкиваются украинские Воздушные силы.

Украинский телеканал ТСН, которому «Джус» дал интервью летом 2022 года, называл его одним из «Призраков Киева». Как отмечало командование Воздушных сил Украины, «Призраки Киева» — сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, которые участвовали в обороне украинской столицы. «Призрак Киева — это супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами», — заявляли в ВСУ. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в прошлом августе также говорил, что «Призраки Киева» — собирательный образ двух бригад тактической авиации, которые прикрывали Киев. Имена летчиков бригад на тот момент не раскрывались.

В первые дни военной операции российские войска действовали в районах вблизи Киева. Например, 25 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль аэродрома Гостомель и блокировании украинской столицы с запада. Также под российским контролем находились города Буча и Ирпень под Киевом. В конце марта 2022-го было принято решение о сокращении российской военной активности на киевском направлении. Минобороны объявило о «плановой перегруппировке войск» на киевском направлении, заявив, что основные задачи там выполнены.

Власти Украины начали расследование по факту авиакатастрофы. Как сообщает Государственное бюро расследований, предварительная квалификация дела — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи проверят техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам, специалисты изучат «черные ящики».

Киев долгое время просил западные государства о поставках современных истребителей. США долгое время отказывались, но в конце мая изменили позицию и одобрили поставки этих самолетов другими странами. Передать Украине F-16 пообещали Нидерланды, Дания и Норвегия. Их отправка станет возможна после выполнения ряда условий, среди которых — завершение обучения пилотов управлению истребителями и подготовка необходимой инфраструктуры на Украине.

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Власти России считают, что поставки западного оружия Киеву ведут к эскалации. В Кремле говорили, что если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Житомир авиакатастрофа самолет Киев ВСУ
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