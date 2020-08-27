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В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Яэль Ильински, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституцию в Израиле. На карточку уголовного дела обратил внимание адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, передает «Медиазона».

Согласно данным картотеки, 27 августа Ильинской Ю.И., против которой возбуждено дело о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (часть 2 статьи 142.2 УК), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее женщина, имеющая двойное гражданство, рассказала, что ей удалось проголосовать три раза. Ей дали бюллетень в посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе, также она отдала свой голос через интернет.

Галерист Марат Гельман сообщил, что в рамках дела против Ильинской в его московской квартире провели обыск, сам он живет в Черногории. По его словам, силовики «ничего не нашли и уехали».

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Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело против Ильинской о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (часть 2 статьи 142.2 УК).

О своем неоднократном голосовании по поправкам к Конституции она сообщила на своей странице в Facebook. В публикации женщина отметила, что бюллетень дали и ее несовершеннолетней дочери.

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Ильинская заявила РБК, что своим поступком хотела проверить недостатки системы голосования. По ее словам, ей удалось выявить дефекты, на которые должны обратить внимание ЦИК.

Теги: суд, Конституция, поправки
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