В Москве заочно арестовали трижды проголосовавшую по поправкам женщину

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Яэль Ильински, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституцию в Израиле. На карточку уголовного дела обратил внимание адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, передает «Медиазона».

Согласно данным картотеки, 27 августа Ильинской Ю.И., против которой возбуждено дело о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (часть 2 статьи 142.2 УК), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее женщина, имеющая двойное гражданство, рассказала, что ей удалось проголосовать три раза. Ей дали бюллетень в посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе, также она отдала свой голос через интернет.

Галерист Марат Гельман сообщил, что в рамках дела против Ильинской в его московской квартире провели обыск, сам он живет в Черногории. По его словам, силовики «ничего не нашли и уехали».