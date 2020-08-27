На митинге в центре Минска начались задержания

Перед началом акции протеста сотрудники милиции задержали около 20 журналистов, в том числе сотрудника агентства ТАСС. Их доставили в РУВД.
Кроме того, в Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, которые собирались освещать акцию протеста. В их числе оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. Как передает агентство, Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что милиционеры поместили его в автобус с другими журналистами. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».
В белорусском МВД уточнили, что журналистов не задерживали, а доставили в Октябрьское РУВД города Минска «для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале заверила, что журналисты зарегистрированных СМИ и их иностранные коллеги, которых аккредитовал МИД, будут отпущены.
В российском посольстве заявили, что начали проверку появившихся в СМИ сообщений о задержании журналистов, в том числе из России.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу же после президентских выборов 9 августа. В первые дни они жестко подавлялись силами правопорядка, которые активно применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, спецтехнику. Волна возмущения против насилия силовиков вывела на улицы тысячи людей, после чего власти сменили тактику и отпустили почти всех задержанных.