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На митинге в центре Минска начались задержания

По сообщениям с места событий, силовики не применяют насилие по отношению к демонстрантам и не разгоняют участников акции
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сотрудники ОМОНа начали задерживать участников акции протеста на площади Независимости в Минске, передает Tut.by.

Как отмечает издание, демонстрантов, которые пришли на площадь, оцепили силовики и разделили на две группы. Сначала их держали в оцеплении, а затем начали по одному вести в автозак.

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Политика

По данным «Нашей нивы», задержаны уже десятки человек. Издание отмечает, что силовики не применяют насилие по отношению к демонстрантам.

Позднее на площадь Независимости подъехали еще три автозака и несколько микроавтобусов без номеров, пишет Tut.by.

Перед началом акции протеста сотрудники милиции задержали около 20 журналистов, в том числе сотрудника агентства ТАСС. Их доставили в РУВД.

Кроме того, в Минске на площади Свободы задержали около 20 журналистов, которые собирались освещать акцию протеста. В их числе оказался фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. Как передает агентство, Бобылев вышел на связь с редакцией и сообщил, что милиционеры поместили его в автобус с другими журналистами. В качестве причины задержания они назвали «проверку документов».

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В белорусском МВД уточнили, что журналистов не задерживали, а доставили в Октябрьское РУВД города Минска «для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале заверила, что журналисты зарегистрированных СМИ и их иностранные коллеги, которых аккредитовал МИД, будут отпущены.

В российском посольстве заявили, что начали проверку появившихся в СМИ сообщений о задержании журналистов, в том числе из России.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу же после президентских выборов 9 августа. В первые дни они жестко подавлялись силами правопорядка, которые активно применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, спецтехнику. Волна возмущения против насилия силовиков вывела на улицы тысячи людей, после чего власти сменили тактику и отпустили  почти всех задержанных.

Авторы: Наталия Анисимова, Владислав Гордеев
Теги: Минск
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