На митинге в центре Минска начались задержания

По сообщениям с места событий, силовики не применяют насилие по отношению к демонстрантам и не разгоняют участников акции

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Сотрудники ОМОНа начали задерживать участников акции протеста на площади Независимости в Минске, передает Tut.by.

Как отмечает издание, демонстрантов, которые пришли на площадь, оцепили силовики и разделили на две группы. Сначала их держали в оцеплении, а затем начали по одному вести в автозак.

По данным «Нашей нивы», задержаны уже десятки человек. Издание отмечает, что силовики не применяют насилие по отношению к демонстрантам.

Позднее на площадь Независимости подъехали еще три автозака и несколько микроавтобусов без номеров, пишет Tut.by.