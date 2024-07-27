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WSJ рассказало о появлении «Маленькой России» в Аргентине

После начала военной операции на Украине более 75 тыс. россиян переехали в Аргентину и образовали там «Маленькую Россию», пишет WSJ. Издание назвало их выбор рискованным из-за годовой инфляции в 272% и уровня бедности в 56%

В Аргентину после начала военной операции на Украине приехало более 75 тыс. россиян, из нескольких районов Буэнос-Айреса образовалась «Маленькая Россия», пишет The Wall Strett Journal (WSJ).

В частности, сообщества «Маленькой России» проживают в Палермо, Бельграно и других районах столицы Аргентины, «известных своими модными ресторанами и молодым населением», пишет WSJ. Одни мигранты открыли там русскоязычные салоны красоты, рестораны, детские сады и небольшие театры, другие — IT-специалисты, которые работают на русском языке и получают зарплату в иностранной валюте или криптовалюте.

Вместе с тем WSJ называет выбор россиян иммигрировать в Аргентину рискованным, так как страна «борется с одной из самых высоких мире годовой инфляцией в 272% и уровнем бедности, достигшем 56%».

Россиянам разрешено пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Для смены миграционного статуса туристы не обязаны покидать страну. Временное разрешение на проживание требуется обновлять один раз в два месяца. Спустя два года можно претендовать на гражданство Аргентины. В случае рождения детей в этой стране эту процедуру можно пройти в упрощенном порядке, при этом ребенок получает гражданство автоматически. Аргентинский паспорт дает право на безвизовые поездки в 170 стран мира, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его обладатели, как правило, получают туристическую визу в США на десять лет.

По итогам 2023 года россияне поставили рекорд по числу резидентских разрешений в Аргентине — 3,7 тыс. Согласно данным Национального управления миграции (DNM), за период с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в страну въехало 34,7 тыс. россиян, 25,7 тыс. (74%) уже ее покинули.

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Ллойд Остин (в центре)

В начале прошлого года британская газета The Guardian сообщала о «буме родильного туризма» в Аргентине среди россиян. Позднее аргентинские власти начали отзывать ВНЖ у россиян, родивших и уехавших из страны.

Аргентина не ввела санкций против России, но осудила в ООН военную операцию на Украине.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Аргентина иммиграция россияне релокация Буэнос-Айрос Военная операция на Украине
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