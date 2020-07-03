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Агентство назвало число заявок на «золотой паспорт» Черногории из России

Фото: Martin Siepmann / Global Look Press
Фото: Martin Siepmann / Global Look Press

Несколько десятков россиян обратились за получением паспорта Черногории по специальной программе, которая предусматривает выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя уполномоченного агентства-посредника Henley&Partners.

«По поводу числа россиян — я бы определила его в десятках. Гражданство Черногории популярно не только среди россиян, но и среди представителей других стран — Китай, Ближний Восток, Южная Африка», — рассказала представитель агентства Полина Кулешова.

Программа получения черногорского паспорта предполагает, что заявитель инвестировал не менее €350 тыс. в экономику страны. Из них €100 тыс. должны быть направлены в государственный фонд развития регионов. Еще €250 тыс. нужно вложить в один из одобренных правительством проектов по развитию отсталых районов (в Черногории — север страны) или €450 тыс. в проекты в столице Подгорице или экономически развитом регионе на побережье страны. Окончательное решение о выдаче паспорта принимают власти сраны после оценки заявки. При этом они учитывают репутацию кандидата и проверяют то, были ли инвестированные средства получены им законным путем.

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
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Река Тара в Черногории

Программа «Гражданство через инвестиции» была анонсирована правительством Черногории в 2018 году. Ее запуск состоялся в ноябре 2019 года. В июне стало известно, что первый россиянин сумел получить паспорт Черногории по этой программе — его имя агентство-посредник не раскрыло.

Теги: Черногория, гражданство, паспорт
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