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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших составил 284 тыс. человек. Всего, по данным организации, во всем мире выявлено 15,2 млн случаев инфицирования, умерли более 628 тыс. зараженных
Фото: Ariana Cubillos / AP
Фото: Ariana Cubillos / AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки более 284 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных на ее сайте. Это максимальный показатель за день.

Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тыс. заболевших.

Всего в мире число подтвержденных случаев инфицирования составило 15,2 млн, более 628,9 тыс. заболевших умерли, сообщает организация. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 выявили у 15,6 млн человек, скончались более 636,7 тыс.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, заявил: «Мы явно не достигли пика пандемии». По его словам, число жертв заболевания «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.

Глава ВОЗ напомнил о «вопросах жизни и смерти» из-за коронавируса
Общество
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Гебреисус считает, что большинство людей в мире по-прежнему уязвимы для вируса, который вызывает COVID-19. «Если там, где вы живете, случаев заражения немного, это еще не значит, что можно расслабиться», — предупредил он.

В России, по данным оперативного штаба, по состоянию на 24 июля выявили 800,8 тыс. случаев заболевания, всего в стране от COVID-19 умерли 13 046 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВОЗ, коронавирус
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