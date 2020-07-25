ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших составил 284 тыс. человек. Всего, по данным организации, во всем мире выявлено 15,2 млн случаев инфицирования, умерли более 628 тыс. зараженных

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки более 284 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных на ее сайте. Это максимальный показатель за день.

Предыдущий рекорд организация зафиксировала 18 июля. Тогда, по данным ВОЗ, суточный прирост составил 259,8 тыс. заболевших.

Всего в мире число подтвержденных случаев инфицирования составило 15,2 млн, более 628,9 тыс. заболевших умерли, сообщает организация. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 выявили у 15,6 млн человек, скончались более 636,7 тыс.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В начале июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, оценивая ситуацию с коронавирусом в мире, заявил: «Мы явно не достигли пика пандемии». По его словам, число жертв заболевания «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.