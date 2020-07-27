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Экс-главу охраны Лукашенко приговорили по делу о взятке от россиян

С 2014 по 2019 год Андрей Втюрин был заместителем секретаря Совбеза Белоруссии. Ему предъявили обвинения в получении взятки за продвижение интересов некой российской компании «Г». Фигурантами дела стали еще 15 человек
Андрей Втюрин
Андрей Втюрин (Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь)

Верховный суд Белоруссии приговорил к 12 годам колонии усиленного режима бывшего заместителя секретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина, сообщает БелТА со ссылкой на корреспондента.

Глава государства Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем секретаря Совбеза 11 сентября 2014 года, освободив его от должности начальника Службы безопасности президента.

Правоохранительные органы задержали Втюрина еще 3 мая 2019 года. Тогда его обвинили в получении взятки размером $148,6 тыс «от представителя российской коммерческой структуры «Г». Деньги он получил за помощь в продвижении интересов компании в плане поставки оборудования для «Белтелекома». За два дня до этого Лукашенко освободил Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза за «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». В ходе расследования дела КГБ Белоруссии установил, что размер взятки составил не менее $192 тыс. Помимо этого Втюрина обвинили в подстрекательстве к получению взятки. Он признал вину и сотрудничал со следствием. 

Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании
Политика
Здание КГБ в Минске

Кроме него, фигурантами дела стали еще 15 человек, однако бывшего заместителя секретаря Совбеза приговорили к наибольшему сроку. По 7,5 лет колонии получили председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Белоруссии Андрей Подгорный, сообщает TUT.by. К семи годам лишения свободы приговорили генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова. Остальные фигуранты дела получили сроки от шести до двух лет тюрьмы, некоторых наказали ограничением свободы.

Следствие считает, что обвиняемые брали взятки за заключение договоров, в частности, на закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации.

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Безопасности, КГБ Белоруссии
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Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании
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