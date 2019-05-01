Лукашенко уволил своего бывшего главного охранника из Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Об этом сказано в указе, опубликованном на национальном правовом портале.
В документе сказано, что Втюрин уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Указ подписан 24 апреля.
Втюрин — бывший начальник службы охраны президента Александра Лукашенко. Этот пост он оставил в 2014 году, перейдя на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.
В минувший понедельник белорусское издание «Наша Нива» сообщило о задержании Втюрина. По данным газеты, против него было заведено уголовное дело, предположительно о взятках. Сообщалось, что задержание было проведено еще неделю назад.