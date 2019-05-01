Лукашенко уволил своего бывшего главного охранника из Совбеза Белоруссии

Лукашенко уволил своего бывшего главного охранника из Совбеза Белоруссии

Официальная причина увольнения Андрея Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совета безопасности страны — дискредитация звания военнослужащего. Накануне СМИ сообщили о его задержании

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Об этом сказано в указе, опубликованном на национальном правовом портале.

В документе сказано, что Втюрин уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Указ подписан 24 апреля.

Втюрин — бывший начальник службы охраны президента Александра Лукашенко. Этот пост он оставил в 2014 году, перейдя на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.

В минувший понедельник белорусское издание «Наша Нива» сообщило о задержании Втюрина. По данным газеты, против него было заведено уголовное дело, предположительно о взятках. Сообщалось, что задержание было проведено еще неделю назад.