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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Лукашенко уволил своего бывшего главного охранника из Совбеза Белоруссии
Официальная причина увольнения Андрея Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совета безопасности страны — дискредитация звания военнослужащего. Накануне СМИ сообщили о его задержании
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил полковника Андрея Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего. Об этом сказано в указе, опубликованном на национальном правовом портале.

В документе сказано, что Втюрин уволен «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Указ подписан 24 апреля.

Втюрин — бывший начальник службы охраны президента Александра Лукашенко. Этот пост он оставил в 2014 году, перейдя на должность заместителя госсекретаря Совета безопасности страны.

Общество
СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

В минувший понедельник белорусское издание «Наша Нива» сообщило о задержании Втюрина. По данным газеты, против него было заведено уголовное дело, предположительно о взятках. Сообщалось, что задержание было проведено еще неделю назад. 

Обстоятельства уголовное дела издание не раскрыло. Комментариев со стороны  белорусского КГБ по ситуации вокруг Втюрина не поступало. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, увольнения
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