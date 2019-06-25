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FedEx $190 (+21,26%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Обвиняемый во взяточничестве экс-глава охраны Лукашенко признал вину

Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил заместитель генпрокурора страны Алексей Стук, передает БелТА.

Втюрин был задержан в мае по обвинению в получении взятки в размере в $148,6 тыс. от российской коммерческой структуры (в сообщении КГБ Белоруссии она была названа структурой «Г») за продвижение ее интересов в плане поставки оборудования для «Белтелекома».

Тогда же задержали гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и неназванного россиянина, давшего Сиводедову взятку в размере €15 тыс. за содействие при ввозе телекоммуникационного оборудования. Обвиняемые находятся под стражей и сотрудничают со следствием.

В конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Втюрина от должности заместителя секретаря Совбеза за «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». До 2014 года Втюрин был начальником охраны Лукашенко.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, взяточничество
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