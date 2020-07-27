СМИ узнали детали дела об убийстве против бывшего вице-премьера Дагестана

Бывшего заместителя главы правительства Дагестана, уже осужденного за хищения, обвиняют в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Его статьи мешали карьере чиновника, пишет «Коммерсантъ»

Шамиль Исаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, обвиняемый в организации убийства журналиста, учредителя еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова, обещал расплатиться с исполнителями нелегальным доходом с автозаправки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Исаев ранее был задержан и доставлен в Москву, где его в начале июля арестовал Басманный суд.

Учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова убили 15 декабря 2011 года при выходе из редакции издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов часто писал на острые политические и социальные темы, отмечает «Кавказский узел» — в частности, о противостоянии религиозных общин и коррупции.

Предполагаемые исполнители убийства, Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, были арестованы в июне. На тот момент первые двое уже отбывали наказание за другие преступления. Шуайбов был осужден в 2015 году на десять с половиной лет колонии строгого режима за убийство в 2009 году журналиста газеты «Истина» Абдулмалика Ахмедилова. Хазамова в декабре 2018 года осудили на три года и один месяц колонии за хранение боеприпасов и наркотиков. Магомед Абигасанов находился в СИЗО в Москве с весны прошлого года. Новое обвинение им предъявили по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Наказание по этой статье более строгое, чем по статье об обычном убийстве: от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По данным «Коммерсанта», следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства был бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, который в 2011 году был членом комитета по бюджету, финансам и налогам народного собрания Дагестана. Часть публикаций Камалова, пишет издание, «так или иначе задевала интересы Шамиля Исаева, мешая ему делать политическую карьеру в республике». При свидетелях он потребовал «разобраться с этим Камаловым» и позднее уточнил, что разобраться нужно физически.