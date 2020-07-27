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СМИ узнали детали дела об убийстве против бывшего вице-премьера Дагестана

Бывшего заместителя главы правительства Дагестана, уже осужденного за хищения, обвиняют в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Его статьи мешали карьере чиновника, пишет «Коммерсантъ»
Шамиль Исаев
Шамиль Исаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, обвиняемый в организации убийства журналиста, учредителя еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова, обещал расплатиться с исполнителями нелегальным доходом с автозаправки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Исаев ранее был задержан и доставлен в Москву, где его в начале июля арестовал Басманный суд.

Учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова убили 15 декабря 2011 года при выходе из редакции издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов часто писал на острые политические и социальные темы, отмечает «Кавказский узел» — в частности, о противостоянии религиозных общин и коррупции.

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Предполагаемые исполнители убийства, Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, были арестованы в июне. На тот момент первые двое уже отбывали наказание за другие преступления. Шуайбов был осужден в 2015 году на десять с половиной лет колонии строгого режима за убийство в 2009 году журналиста газеты «Истина» Абдулмалика Ахмедилова. Хазамова в декабре 2018 года осудили на три года и один месяц колонии за хранение боеприпасов и наркотиков. Магомед Абигасанов находился в СИЗО в Москве с весны прошлого года. Новое обвинение им предъявили по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Наказание по этой статье более строгое, чем по статье об обычном убийстве: от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По данным «Коммерсанта», следствие пришло к выводу, что заказчиком убийства был бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, который в 2011 году был членом комитета по бюджету, финансам и налогам народного собрания Дагестана. Часть публикаций Камалова, пишет издание, «так или иначе задевала интересы Шамиля Исаева, мешая ему делать политическую карьеру в республике». При свидетелях он потребовал «разобраться с этим Камаловым» и позднее уточнил, что разобраться нужно физически.

Для совершения убийства была сформирована банда, в которую вошли Шуайбов, Хазамов и Абигасанов, пишет газета. Следствие пришло к выводу, что Исаев обещал им от 500 тыс. до 1 млн руб., а также часть нелегального дохода от АЗС, которая была записана на его родственника.

Исполнители приобрели два пистолета: боевой пистолет Макарова и травматический «Иж», переделанный в боевой. Они долго следили за журналистом и в конечном итоге решили убить его возле редакции.

На момент ареста исполнителей следствие не называло Исаева организатором убийства. По данным «Коммерсанта», следователи СК делали это намеренно, чтобы избежать риска побега Исаева, который ранее уже был осужден на 4,5 года по статье о хищениях. Риск его побега из мест лишения свободы следователи связывали с тем, что его семья по-прежнему обладает значительными финансовыми возможностями. Обвинение ему было предъявлено только после доставки в Москву.

Как отмечал «Кавказский узел», родственники и коллеги убитого журналиста не согласны с тем, что в преступлении виновны названные следствием люди. По версии брата убитого, Магди Камалова, к преступлению причастны боевики, в том числе, возможно, связанные с главарем джихадистского подполья Омархаджи Ибрагимовым (Омаром Хиндинским).

Экс-премьер Дагестана получил 6,5 года по делу о растрате
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Абдусамад Гамидов

Шамиль Исаев ранее проходил по делу бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, которого в 2019 году осудили по ст. 160 УК (о растрате). Исаев через фирму-прокладку владел турбазой «Орлиное гнездо», которой правительство республики выделило адресные инвестиции на реконструкцию и ремонт, проведенные по завышенным ценам.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: убийство, журналист, Дагестан
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