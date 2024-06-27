Погибшую девочку нашли на месте схода вагонов поезда в Коми
На месте крушения поезда в Коми нашли тело девочки, число погибших выросло до трех, сообщили РБК в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Mash и Baza пишут, что погибшая — 16-летняя девочка, которая в день катастрофы ехала в Пензу к родителям. Тело несовершеннолетней было обнаружено под поездом, уточнили в СК.
РЖД ранее сообщали о двух погибших и еще одном пассажире, место нахождения которого неизвестно.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня 2024 года. В Минздраве сообщили о 40 пострадавших, по данным РЖД, медицинская помощь понадобилась 46 пассажирам.
Причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя, заявляли в РЖД.
Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. руб. От РЖД будет выплачено еще 2 млн руб. Госпитализированным выплатят по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тыс. руб.
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
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