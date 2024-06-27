 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Погибшую девочку нашли на месте схода вагонов поезда в Коми

Число жертв при крушении пассажирского поезда в Коми выросло до трех
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня. В результате пострадали свыше 40 человек, еще трое погибли
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

На месте крушения поезда в Коми нашли тело девочки, число погибших выросло до трех, сообщили РБК в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Mash и Baza пишут, что погибшая — 16-летняя девочка, которая в день катастрофы ехала в Пензу к родителям. Тело несовершеннолетней было обнаружено под поездом, уточнили в СК.

РЖД ранее сообщали о двух погибших и еще одном пассажире, место нахождения которого неизвестно.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

В РЖД назвали размер выплат пострадавшим из-за схода поезда в Коми
Общество
Фото:sztproc / Telegram

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня 2024 года. В Минздраве сообщили о 40 пострадавших, по данным РЖД, медицинская помощь понадобилась 46 пассажирам.

Причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя, заявляли в РЖД.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. руб. От РЖД будет выплачено еще 2 млн руб. Госпитализированным выплатят по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тыс. руб.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Коми РЖД ребенок сход вагонов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Зеленский заявил, что Украина «не хочет затягивать войну» Политика, 16:39
«Спартак» выиграл первый товарищеский матч под руководством Станковича Спорт, 16:29
«Краснодар» подписал 19-летнего воспитанника «Зенита» Данилу Козлова Спорт, 16:25
Адвокат заявил, что муж Алсу хочет с ней помириться Общество, 16:23
В Подмосковье убрали с путей поезд с оторвавшимся вагоном Общество, 16:23
В Самаре оштрафовали блогера за шествие в костюмах Человека-паука Общество, 16:21
Какие выгоды теряют покупатели квартир после 1 июля РБК и ПИК, 16:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности Политика, 16:07
Кому и как могут помешать санкции ЕС против брендов и патентов из России Технологии и медиа, 16:01
ИТ-суверенитет ключевых отраслей экономики: задачи, проблемы, перспективы РБК Компании, 16:00
Лукашенко заявил о необходимости встряски для белорусских дипломатов Политика, 15:59
Оборот онлайн-продаж продуктов питания в России вырос за год на 43% Вино, 15:54
«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Москвы в Грозный и Махачкалу Пресс-релиз, 15:54
Капитан «Реала» объяснил переход в саудовский клуб «новым опытом» Спорт, 15:53