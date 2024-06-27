В РЖД назвали размер выплат пострадавшим из-за схода поезда в Коми
Пострадавшим из-за схода поезда Воркута — Новороссийск, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.
В компании также пообещали выплаты родственникам погибших: на месте схода пассажирского поезда были обнаружены тела двух человек, местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным.
«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн руб. от компании», — говорится в сообщении РЖД.
Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на Северной железной дороге в Коми вечером 26 июня 2024 года. В Минздраве сообщили о 40 пострадавших, по данным РЖД, медицинская помощь понадобилась 46 пассажирам.
Причиной аварии могло стать повреждение железнодорожного полотна из-за дождя, заявили в РЖД.
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Видео с места крушения пассажирского поезда
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