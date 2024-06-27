Пешком по шпалам: как спасали людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Пассажирам сошедшего с рельсов пассажирского поезда № 511 пришлось пройти несколько километров по железнодорожному полотну, чтобы добраться до ближайшей станции. Рядом не было автомобильных дорог, а поезд, на котором пытались эвакуировать пострадавших и пассажиров, не смог подъехать из-за размыва насыпи.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как люди идут по путям и шпалам. Также на видео видна ближайшая станция, на которой дежурили автомобили скорой помощи. Пассажиров, которые не смогли дальше поехать, разместили в пунктах временного размещения — один из номеров также снял очевидец.
Девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми 26 июня. В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215. Во время схода вагонов пострадали более 40 человек, двое погибли.
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Видео с места крушения пассажирского поезда
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