Пешком по шпалам: как спасали людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми

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Пассажирам сошедшего с рельсов пассажирского поезда № 511 пришлось пройти несколько километров по железнодорожному полотну, чтобы добраться до ближайшей станции. Рядом не было автомобильных дорог, а поезд, на котором пытались эвакуировать пострадавших и пассажиров, не смог подъехать из-за размыва насыпи.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как люди идут по путям и шпалам. Также на видео видна ближайшая станция, на которой дежурили автомобили скорой помощи. Пассажиров, которые не смогли дальше поехать, разместили в пунктах временного размещения — один из номеров также снял очевидец.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми 26 июня. В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215. Во время схода вагонов пострадали более 40 человек, двое погибли.