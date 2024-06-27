Вагон в реке: как выглядит сошедший с рельсов пассажирский поезд в Коми

В РЖД пояснили, что размыв нашли еще на одном участке дороги, поэтому вывезти оставшиеся пять вагонов с пассажирами не удалось. Пассажиры из четырех не сошедших с рельсов вагонов около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав, он следует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком.

На кадрах видно, что один из сошедших с рельсов вагонов упал в речку.