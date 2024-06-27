Вагон в реке: как выглядит сошедший с рельсов пассажирский поезд в Коми
В результате схода девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск близ Инты в Коми погибли по меньшей мере два человека, десять госпитализированы. В республике ввели режим ЧС, следователи завели уголовное дело.
Девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми около 18:10 мск 26 июня. В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215.
Предварительной причиной происшествия Северная железная дорога назвала подмыв полотна после обильных осадков.
Авария произошла через несколько минут после отъезда поезда от станции Инта. По словам главы Коми Владимира Уйбы, в месте ЧП нет автомобильной дороги, поэтому машины скорой туда приехать не могли. К месту крушения направили специальный пожарный поезд МЧС с медиками.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).
Изначально РЖД сообщили о 46 пострадавших, ТАСС и Mash писали об около 70. Утром железнодорожный оператор сообщил о двух погибших и еще одном пассажире, которого ищут.
В РЖД пояснили, что размыв нашли еще на одном участке дороги, поэтому вывезти оставшиеся пять вагонов с пассажирами не удалось. Пассажиры из четырех не сошедших с рельсов вагонов около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав, он следует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком.
На кадрах видно, что один из сошедших с рельсов вагонов упал в речку.
По состоянию на утро из-за ЧП задерживались восемь поездов: два из Воркуты в Москву и один в Нижний Новгород, из Москвы в Воркуту и Лабытнанги, из Петербурга в Лабытнанги, из Адлера в Воркуту.
Власти подготовили для пассажиров пункты временного размещения в Инте, был организован сбор сухих пайков и теплой одежды.
Утром Уйба рассказал, что госпитализированы 10 человек. В Сыктывкар транспортировали пять человек, еще двоих — в Воркуту, троих — в Интинскую центральную больницу.
В крайне тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка, вертолетом ее отправили в Сыктывкар, рассказал Уйба.
После схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми ввели режим ЧС.
В работах по ликвидации последствий аварии задействовали 150 железнодорожников, три противоразмывных поезда и два восстановительных. Власти пояснили, что железнодорожники должны убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 м поврежденного железнодорожного полотна и выправить рельсы.
Поезда пропускают по участку по соседнему пути в реверсивном режиме.
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Видео с места крушения пассажирского поезда
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