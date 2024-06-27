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Вагон в реке: как выглядит сошедший с рельсов пассажирский поезд в Коми

Кадры с места схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

В результате схода девяти вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск близ Инты в Коми погибли по меньшей мере два человека, десять госпитализированы. В республике ввели режим ЧС, следователи завели уголовное дело.
Девять вагонов пассажирского поезда № 511&nbsp;сошли с рельсов на перегоне&nbsp;Инта-1 &mdash;&nbsp;Угольный Северной железной дороги в Коми около 18:10 мск 26 июня. В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215.&nbsp;
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми около 18:10 мск 26 июня. В составе было 14 вагонов и 232 человека, рассказали в РЖД. По данным главы Коми Владимира Уйбы, пассажиров было 215. 

Предварительной причиной происшествия Северная железная дорога назвала подмыв полотна после обильных осадков.
Фото: incident_nsk / VK

Предварительной причиной происшествия Северная железная дорога назвала подмыв полотна после обильных осадков.

Авария произошла через&nbsp;несколько минут после отъезда поезда&nbsp;от станции Инта. По словам главы Коми Владимира Уйбы, в месте ЧП нет автомобильной дороги, поэтому машины скорой туда приехать не могли. К месту крушения направили специальный пожарный поезд МЧС с медиками.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Авария произошла через несколько минут после отъезда поезда от станции Инта. По словам главы Коми Владимира Уйбы, в месте ЧП нет автомобильной дороги, поэтому машины скорой туда приехать не могли. К месту крушения направили специальный пожарный поезд МЧС с медиками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Изначально РЖД сообщили о 46 пострадавших, ТАСС и Mash писали об около 70. Утром железнодорожный оператор сообщил о двух погибших и еще одном пассажире, которого ищут.
Фото: МЧС России

Изначально РЖД сообщили о 46 пострадавших, ТАСС и Mash писали об около 70. Утром железнодорожный оператор сообщил о двух погибших и еще одном пассажире, которого ищут.

В РЖД пояснили, что размыв нашли еще на одном участке дороги, поэтому вывезти оставшиеся пять вагонов с пассажирами не удалось.&nbsp;Пассажиры из четырех не сошедших&nbsp;с рельсов&nbsp;вагонов около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав, он следует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. На кадрах видно, что один из сошедших с рельсов вагонов упал в речку.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В РЖД пояснили, что размыв нашли еще на одном участке дороги, поэтому вывезти оставшиеся пять вагонов с пассажирами не удалось. Пассажиры из четырех не сошедших с рельсов вагонов около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав, он следует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком.

На кадрах видно, что один из сошедших с рельсов вагонов упал в речку.

По состоянию на утро&nbsp;из-за ЧП задерживались восемь поездов: два из Воркуты в Москву и один в Нижний Новгород, из Москвы в Воркуту и Лабытнанги, из Петербурга в Лабытнанги, из Адлера в Воркуту.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По состоянию на утро из-за ЧП задерживались восемь поездов: два из Воркуты в Москву и один в Нижний Новгород, из Москвы в Воркуту и Лабытнанги, из Петербурга в Лабытнанги, из Адлера в Воркуту.

Власти подготовили для пассажиров пункты временного размещения в Инте, был организован сбор сухих пайков и теплой одежды.
Фото: МЧС России

Власти подготовили для пассажиров пункты временного размещения в Инте, был организован сбор сухих пайков и теплой одежды.

Утром Уйба рассказал, что госпитализированы 10 человек. В Сыктывкар транспортировали пять человек, еще двоих&nbsp;&mdash; в Воркуту, троих&nbsp;&mdash; в Интинскую центральную больницу.
Фото: МЧС России

Утром Уйба рассказал, что госпитализированы 10 человек. В Сыктывкар транспортировали пять человек, еще двоих — в Воркуту, троих — в Интинскую центральную больницу.

В крайне тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка,&nbsp;вертолетом ее отправили в Сыктывкар, рассказал Уйба.
Фото: МЧС России

В крайне тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка, вертолетом ее отправили в Сыктывкар, рассказал Уйба.

После схода вагонов поезда Воркута &mdash; Новороссийск в Коми ввели режим ЧС.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

После схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми ввели режим ЧС.

В работах по ликвидации последствий аварии задействовали 150 железнодорожников, три противоразмывных поезда и два восстановительных. Власти пояснили, что железнодорожники должны убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200&nbsp;м поврежденного железнодорожного полотна и выправить рельсы. Поезда пропускают по участку по соседнему пути в реверсивном режиме.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В работах по ликвидации последствий аварии задействовали 150 железнодорожников, три противоразмывных поезда и два восстановительных. Власти пояснили, что железнодорожники должны убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 м поврежденного железнодорожного полотна и выправить рельсы.

Поезда пропускают по участку по соседнему пути в реверсивном режиме.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

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Теги
Дарья Широкова, Юлия Волкова Юлия Волкова
мультимедиа Коми Воркута Новороссийск крушение поезда
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