Спасатели рассказали о неудачной попытке эвакуировать пассажиров в Коми

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Поезд, на котором пытались в Коми эвакуировать пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Новороссийск, не смог проехать из-за размыва на одном из участков полотна. Об этом сообщает РЖД.

«В связи с выявлением размыва пути еще на одном участке в 2,5 км от схода вывод группы из 5 вагонов с пассажирами поезда № 511 был остановлен», — говорится в сообщении компании.

Как уточнил собеседник «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, в 20:30 мск среды локомотив с пятью вагонами отправился в Новороссийск с места чрезвычайной ситуации. На пути следования состав был вынужден остановиться из-за нового размытого участка железнодорожного полотна.

Авария с поездом № 511 Воркута — Новороссийск произошла 26 июня. На перегоне Инта-1 — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда. В поезде находились 232 человека. По последним данным, два человека погибли. Пострадали 40 человек.