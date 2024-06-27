Близкие пассажиров сообщили, как те спасались после аварии с поездом в Коми

«Люди сами себя спасали». Очевидцы рассказали о сходе поезда в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Пассажирам поезда, несколько вагонов которого сошли с рельсов в Коми, пришлось самим себя спасать, так как сотрудники МЧС прибыли на место спустя два часа. Об этом рассказала РБК дочь одного из пассажиров.

«МЧС приехали через два часа. Люди сами себя спасали и доставали из вагонов, разбивали окна. Девушку одну выкинуло в окно, не могли найти», — рассказала собеседница РБК.

Ее отец, который был в том поезде, находился в 13 вагоне. С мужчиной, по ее словам, все в порядке. «Этот вагон не упал, но повис. Сейчас он [отец] едет к нам в Сыктывкар. Приедет, расспросим подробнее», — добавила девушка.

Как разместили остальных пассажиров, по ее словам, точной информации нет. «Кто цел, те поехали дальше по маршруту. Выделили поезд дубль. Рано утром сегодня выехал из Воркуты. Часть людей была в городе Печора. Где ночевали не спросила», — уточнила собеседница.

Она также рассказала, что неделю назад, на этом месте, где произошло ЧП, чинили полотно, а именно насыпь.

Мать пассажира поезда тоже сообщила РБК, что пассажиры долго были на месте аварии. «Друг другу помогали. «…» Очень долго были там на месте аварии. Потом увезли их до Печоры. Пересадили в другой поезд и они поехали дальше. Часть пассажиров в Инту ушли. Там их разместили», — отметила женщина.

По словам друга одной из пассажирок, пассажиры сидели в уцелевших вагонах ночью несколько часов. При этом его подруга, находившаяся в первом вагоне, не получила повреждений.

«Всю ночь они сидели в уцелевших вагонах. Где-то в часа 3-4 их вроде забрали. Сейчас едут в поезде дальше. Наши воркутинские мужчины всех спасали до приезда МЧС в первые минуты аварии», — рассказал он. Процесс спасения затруднялся тем, что впереди поезда тоже размыло рельсы».

26 июня девять вагонов поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в республике Коми. В поезде находились 232 человека. Два человека погибли, пострадали 40.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что до места происшествия тяжело добраться из-за отсутствия дороги, так как там тайга и болота. Предварительной причиной аварии стал подмыв полотна в результате обильных осадков, объяснили в РЖД.