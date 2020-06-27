Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Гол Мамаева помог «Ростову» победить «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 21:59 Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR Спорт, 21:44 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 21:33 Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75% Общество, 21:30 У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово Общество, 21:22 В Набережных Челнах из-за штормового ветра упали два башенных крана Общество, 21:17 Во Франции шестерых человек заподозрили в краже картины Бэнкси Общество, 21:05 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 21:02 Московское дерби с участием ЦСКА и «Динамо» завершилось вничью Спорт, 21:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 июня Общество, 21:00 Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса Общество, 20:24 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 20:16 В РПЦ сообщили об отношении к дискриминации сексуальных меньшинств Общество, 20:08 Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» Спорт, 20:05
Общество ,  
0 

У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово

В авиакомпании сообщили, что работа системы регистрации полностью восстановлена. Ранее S7 предупредила о возможной задержке рейсов

Видео: РБК
Видео: РБК
Видео

В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК. Также компания проинформировала об этом пассажиров, которые уже находятся в аэропорту. Речь идет о сбое при регистрации на посадку и приеме багажа.

На кадрах из Домодедово видно, как пассажиры стоят в очередях к стойкам регистрации.

В S7 РБК сообщили, что сбой продолжался около часа, из-за чего ожидаются вынужденные задержки рейсов. Авиакомпания начала предупреждать об этом пассажиров через СМС-рассылку.

Там добавили, что эксперты S7 занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. «Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства», — также сообщили в S7.

Сейчас авиакомпания переводит процесс регистрации в локальную систему аэропорта. «Крупные авиакомпании, как правило, подключены к какой-то международной системе регистрации. Например, SITA, Amadeus. При этом у каждого аэропорта есть своя локальная система. В случае сбоя мы можем завести свои рейсы в нее и проводить регистрацию там», — пояснили в S7.

Позднее в авиакомпании сообщили, что работа системы регистрации на рейсы полностью восстановлена.

На онлайн-табло Домодедово информации о задержках рейсов S7 нет.

В пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что на стороне аэропорта все системы работают штатно. «Ряд авиакомпаний испытывали проблемы с регистрацией пассажиров из-за сбоя в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации», — заявили там и отметили, что на данный момент сбой устранен.

«Оперативные службы аэропорта предоставили дополнительные ресурсы, чтобы ускорить обслуживание пассажиров», — добавили в Домодедово.

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В мае прошлого года на задержки в выдаче багажа пожаловались пассажиры Шереметьево. В конце июня 2019 года у московского аэропорта вновь возникли проблемы с обработкой вещей, там скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа. В аэропорту начали внутреннюю проверку, оценку ситуации также начала Генпрокуратура. Прошлым летом депутаты Госдумы предложили повысить штрафы для авиакомпаний за длительную задержку багажа или рейса.

Авторы: Мария Кокорева, Кирилл Сироткин, Екатерина Костина
При участии: Наталия Анисимова
Теги: S7, Домодедово
Материалы по теме
В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра
Общество
В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за задержку багажа
Общество
Шереметьево выплатит компенсации авиакомпаниям за сбой обработки багажа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter