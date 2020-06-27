У S7 произошел сбой при регистрации пассажиров и багажа в Домодедово

В авиакомпании сообщили, что работа системы регистрации полностью восстановлена. Ранее S7 предупредила о возможной задержке рейсов

Видео: РБК

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В Домодедово у S7 произошел сбой системы регистрации, передает корреспондент РБК. Также компания проинформировала об этом пассажиров, которые уже находятся в аэропорту. Речь идет о сбое при регистрации на посадку и приеме багажа.

На кадрах из Домодедово видно, как пассажиры стоят в очередях к стойкам регистрации.

В S7 РБК сообщили, что сбой продолжался около часа, из-за чего ожидаются вынужденные задержки рейсов. Авиакомпания начала предупреждать об этом пассажиров через СМС-рассылку.

Там добавили, что эксперты S7 занимаются восстановлением работы системы регистрации на рейсы. «Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заранее и приносим свои извинения за доставленные неудобства», — также сообщили в S7.