Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

Ведомство убрало пункт об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус из своих рекомендаций для санаториев, однако туристы должны показать справку о том, что не контактировали с зараженными

Сотрудницы санатория во время подготовки к приему отдыхающих (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому перед заездом в санатории отдыхающие должны были предоставить справку, свидетельствующую об отрицательных результатах теста на коронавирус, следует из обновленных рекомендаций ведомства.

20 июня Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев, в которых говорилось, что они должны принимать отдыхающих только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты въезда.

В новых рекомендациях, которые глава ведомства Анна Попова утвердила 23 июня, этого требования нет, однако отдыхающим по-прежнему нужно предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней. Документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты въезда.

Помимо этого Роспотребнадзор советует заселять в номера санаториев одного-двух человек, если это не члены семьи или живущие вместе люди. Гостиницам ведомство 6 июня рекомендовало «преимущественно одноместное за исключением семейного» размещение гостей (новые рекомендации для отелей не выходили). Позже там пояснили, что при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство.