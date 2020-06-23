Ростуризм допустил отмену справок об отсутствии COVID-19 для санаториев

Зарина Догузова сообщила, что решение может быть принято уже к концу этой недели

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» заявила, что сейчас обсуждается отмена требования предъявлять справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

По ее словам, Ростуризм обсуждает этот вопрос с Роспотребнадзором. «Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — цитирует Догузову ТАСС.

Рекомендации по условиям работы санаториев во время пандемии Роспотребнадзор опубликовал 20 мая. Изначально предполагалось, что работать будут лишь санатории с медицинской лицензией, а отдыхающим не будет позволено покидать территорию оздоровительных учреждений.

С 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о смягчении условий въезда для жителей других российских регионов. Было отменено обязательное прохождение самоизоляции или обсерватора, однако сохранилось требование измерения температуры для приезжающих, а также наличие отрицательного теста на коронавирус. С 12 июня на Кубани разрешили работу гостиниц с фондом не более 50 номеров.