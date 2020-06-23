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Пандемия коронавируса ,  
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Ростуризм допустил отмену справок об отсутствии COVID-19 для санаториев

Зарина Догузова сообщила, что решение может быть принято уже к концу этой недели
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» заявила, что сейчас обсуждается отмена требования предъявлять справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

По ее словам, Ростуризм обсуждает этот вопрос с Роспотребнадзором. «Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — цитирует Догузову ТАСС.

Рекомендации по условиям работы санаториев во время пандемии Роспотребнадзор опубликовал 20 мая. Изначально предполагалось, что работать будут лишь санатории с медицинской лицензией, а отдыхающим не будет позволено покидать территорию оздоровительных учреждений.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС

С 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о смягчении условий въезда для жителей других российских регионов. Было отменено обязательное прохождение самоизоляции или обсерватора, однако сохранилось требование измерения температуры для приезжающих, а также наличие отрицательного теста на коронавирус. С 12 июня на Кубани разрешили работу гостиниц с фондом не более 50 номеров.

9 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательной двухнедельной изоляции для въезжающих в Крым из других субъектов и всеобщей самоизоляции для местных жителей. Карантин сохраняется для приезжих из-за границы, в том числе с Украины. В аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях по-прежнему будут измерять температуру и проверять гостей региона на внешние признаки простудных заболеваний.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

17 июня Догузова в интервью телеканалу РБК сообщила, что потери отечественного турбизнеса из-за пандемии по итогам первой половины 2020 года составили около ₽1,5 трлн. По ее словам, «наверстать» их не удастся до конца следующего года.

«Очень много будет зависеть от того, как мы сезон пройдем. Будет ли въезд — не будет. В принципе, скорее нет, чем да, но пока непонятно. То есть пока очень много непонятно, мы внутри страны сезон только-только запускаем», — пояснила она.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ростуризм, Роспотребнадзор
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