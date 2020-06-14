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Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар

При заселении в отель члены семьи не должны будут доказывать свое родство, эта обязанность ляжет на гостиницы. В Российской гостиничной ассоциации заметили, что отели не вправе проверять семейный статус гостей
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Членам семей при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации предприятиям гостиничной сферы по заселению постояльцев. В документе сказано, что размещение гостей в номере должно быть «преимущественно одноместное или семейное». Позже в «Российской газете» был опубликован комментарий ведомства о том, что рекомендации были разработаны для гостиниц и «бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы». «Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения», — говорится в материале газеты.

«Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер. А членам семьи доказывать ничего не нужно», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве отметили, что, если отели будут избегать заселения людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, это поможет избежать дополнительных рисков инфицирования коронавирусом.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сказал РБК, что гостиницы не вправе проверять у постояльцев семейный статус. Также он обратил внимание на то, что в формулировке Роспотребнадзора говорится о «преимущественно одноместном или семейном размещении». «Слово «преимущественно» означает, что отклонения какие-либо могут быть, потому что есть пары, которые считаются семьей и живут долгое время в гражданском браке», — пояснил Ламшин.

Он также сказал, что в конце апреля выходили аналогичные рекомендации в отношении санаторно-курортных предприятий, а через месяц их смягчили. «После множественных обращений в Ростуризм и Роспотребнадзор вышло письмо Минэкономразвития, которое подтвердило статус рекомендаций — они не обязательны к выполнению. Там же они написали, что не должно быть проверок выполнений этих рекомендаций, поскольку это всего лишь рекомендации», — уточнил Ламшин.

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Рекомендации Роспотребнадзора были опубликованы 1 июня. Помимо заселения, в них также указывается необходимость измерять температуру постояльцев при заезде и в течение всего времени проживания ежедневно. Также при выявлении заболевания гостя необходимо изолировать и сообщить врачам. Ведомство также рекомендует организовать работу всех сотрудников в масках и ограничить их контакты с постояльцами, установив перегородки. Помимо этого объектам размещения посоветовали внедрять в работу с гостями мобильные приложения для минимизации контактов и использовать бесконтактные способы открытия дверей.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Авторы: Майя Бобенко, Мария Лисицына
Теги: гостиница, Роспотребнадзор, отели
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