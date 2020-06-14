Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар

При заселении в отель члены семьи не должны будут доказывать свое родство, эта обязанность ляжет на гостиницы. В Российской гостиничной ассоциации заметили, что отели не вправе проверять семейный статус гостей

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Членам семей при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации предприятиям гостиничной сферы по заселению постояльцев. В документе сказано, что размещение гостей в номере должно быть «преимущественно одноместное или семейное». Позже в «Российской газете» был опубликован комментарий ведомства о том, что рекомендации были разработаны для гостиниц и «бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы». «Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения», — говорится в материале газеты.

«Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер. А членам семьи доказывать ничего не нужно», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что, если отели будут избегать заселения людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, это поможет избежать дополнительных рисков инфицирования коронавирусом.