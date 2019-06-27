Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв теракта в Тунисе

По предварительной информации, среди пострадавших от теракта в Тунисе нет россиян. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Тунисе в Twitter.

«МВД республики расценивает данные акции как теракт. По предварительной информации пострадавших среди российских граждан на данный момент нет. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями страны», — говорится в сообщении.

Сразу два взрыва произошли в Тунисе днем 27 июня. Первый — на одной из центральных улиц, недалеко от посольства Франции. Второй — вскоре после первого взрыва, у входа в казармы Главного управления национальной безопасности Туниса.

Нападение совершили террористы-смертники. Один из них погиб, второй пока на свободе. Всего из-за взрывов пострадали семь человек: трое, включая двоих полицейских, при первом и четверо — при втором.