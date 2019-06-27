Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Бежи Каида ас-Себси доставили в военный госпиталь. В последний раз о том, что президент Туниса посетил медучреждение сообщалось 21 июня. Его советник, Фирас Кафрач, заявил тогда, что причиной стало внезапное недомогание.

Бежи Каиду ас-Себси 92 года, президентом Туниса он стал в 2014 году, до этого в разные годы он был премьер-министром, министром иностранных дел, главой МВД и министром обороны.

В четверг, 27 июня, террористы-смертники устроили два взрыва в центре столицы Туниса. В результате один человек погиб, несколько пострадали.