Террористы-смертники устроили два взрыва в центре столицы Туниса

Первый взрыв случился неподалеку от посольства Франции, второй смертник пытался проникнуть в казармы Главного управления национальной безопасности, но был остановлен охраной

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Сразу два взрыва произошли в четверг в столице Туниса. По данным СМИ, оба были устроены террористами-смертниками, целью которых были сотрудники силовых служб.

Первый взрыв произошел на одной из центральных улиц Туниса (название столицы Туниса совпадает с названием страны. — РБК), неподалеку от посольства Франции. По данным агентства Anadolu, целью атаки был полицейский автомобиль. Международное Французское радио со ссылкой на очевидцев сообщает, что части тела нападавшего разбросаны по проезжей части рядом с пострадавшей полицейской машиной на проспекте имени первого президента Туниса Хабиба Бургибы.

France Presse со ссылкой на пресс-секретаря МВД Туниса сообщило, что в результате взрыва ранения получили трое полицейских и двое гражданских лиц. Позднее Reuters со ссылкой на МВД сообщило, что один из раненых полицейских скончался.

«По словам свидетелей, второй террорист-смертник находится на свободе», — предупреждало Anadolu.

По данным тунисского портала Realities Online, второй взрыв случился вскоре после первого у входа в казармы Главного управления национальной безопасности Туниса — злоумышленник пытался проникнуть внутрь, но был остановлен охраной. Министерство внутренних дел Туниса сообщило France Press, что в результате второго взрыва пострадали четыре человека. По данным Anadolu, двое из раненых находятся в критическом состоянии.