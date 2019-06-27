Самолет Air India приземлился в Лондоне из-за угрозы взрыва

Boeing 777 выполнял рейс Мумбаи — Нью-Джерси. Лайнер сопроводили истребители Минобороны Великобритании

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Лайнер Air India экстренно приземлился в лондонском аэропорту Станстед. Об этом говорится в сообщении полиции английского графства Эссекс в Twitter. Ранее авиакомпания сообщила в Twitter, что причиной стала угроза взрыва, однако позднее твит был удален. Самолет выполнял рейс Мумбаи — Нью-Джерси (аэропорт Ньюарк).

Reuters со ссылкой на Минобороны Британии сообщает, что самолет Air India сопроводили истребители Typhoon. В аэропорте сообщили о закрытии взлетно-посадочной полосы после приземления лайнера. Сейчас ВПП открыта. Самолет припаркован на изолированной стоянке вдали от аэропорта.

В марте самолет Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва. Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи и прилетел в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура. Угроза оказалась ложной.



В начале февраля самолет авиакомпании Norwegian вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе на борту. Он должен был направиться в Ниццу. Угроза оказалась ложной.