Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает газета The Straits Times.

По данным издания, Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи и прилетел в сопровождении истребителей Военно-воздушных сил Сингапура. На борту лайнера находились 263 пассажира.

The Straits Times отмечает, что, по предварительным данным, угроза оказалась ложной. В этой связи полиция опрашивает двух пассажиров — женщину с ребенком. В авиакомпании подтвердили информацию об угрозе взрыва и рассказали, что помогают властям в расследовании инцидента.

Channel NewsAsia отмечает, что самолет прибыл в Сингапур в 0:14 по местному времени (19:14 мск 25 марта) с опозданием на полчаса.

В начале февраля самолет авиакомпании Norwegian вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе на борту. Он должен был направиться в Ниццу. На борту находились 169 человек.