МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

МВД России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики украинской армии генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.

Оба генерала разыскиваются «по статье УК». Других подробностей ведомство не приводит.

Горбатюк был назначен заместителем главы украинского генштаба указом президента Владимира Зеленского в феврале этого года. До этого он командовал 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Вишневский занимал должность командующего силами логистики ВСУ с 2019 года по 2021 год. До этого был командующим войсками оперативного командования «Юг».

После начала российской спецоперации на Украине российское МВД объявило в розыск множество высокопоставленных украинских военных. Так, в декабре в розыск был объявлен начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. СК России до этого заочно обвинил генерала в совершении военных преступлений, а именно, в «более 100 ударов с воздуха» с помощью беспилотников по территории России.

Также в розыск был объявлен на тот момент командующий сухопутными войсками, а ныне главком ВСУ Александр Сырский. В конце 2022 года Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). СК тогда сообщал, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы украинской Нацгвардии «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города». Из-за этого мирные жители, «перемещаясь в поисках пропитания», «стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», заявили в ведомстве.