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Политика ,  
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МВД объявило в розыск экс-глав полиции и МИД Эстонии

МВД объявило в розыск экс-главу МИД Эстонии и бывшего начальника полиции страны

Российское МВД объявило в розыск экс-главу эстонской полиции Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, их карточки появились в базе розыска ведомства.

Кроме того, в базу розыска МВД попали мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и его вице-мэр Саулюс Симе. Также в ней оказались мэр и вице-мэр литовского города Паневежис Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене и депутат латвийского сейма Янис Витенбергс.

В базу также попали мэр польского города Мальборк Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежа Врембяк.

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Во всех случаях в базе сказано, что чиновники разыскиваются по статье Уголовного кодекса, по какой именно — не уточняется. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, всех чиновников, как действующих, так и бывших, разыскивают в рамках уголовных дел, заведенных в России по статье об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В прибалтийских странах, а также на Украине, в последние годы не раз демонтировали памятники советских времен, в том числе связанные с событиями Великой отечественной войны. Так, в Бржеге в 2022 году снесли памятник Красной армии, а в Паланге — обелиск советским солдатам Великой Отечественной войны.

Урмас Рейнсалу, занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022-2023 годах, называл советские памятники «риском для общественного порядка», который потенциально может «установить раскол внутри общества». Министр призывал снести их, чтобы «избежать напряженности». Вахер, в частности, призывал ограничить показ символики, связанной с Великой отечественной войной, такой, как георгиевские ленты, на фоне военной операции России на Украине.

МИД России называл уничтожение памятников неприемлемым «актом глумления» над памятью советских солдат. Подобными действиями государства уничтожают память о борьбе с фашизмом в Европе, считают в ведомстве.

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Теги
уголовное дело розыск Эстония Латвия Литва Польша

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