«Вкусно - и точка» начала проверку утечки данных с сайта соискателей «Работа - и точка»

«Вкусно - и точка» начала проверку утечки данных с «Работы - и точка»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Служба безопасности и ИТ-департамент сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяют информацию об утечке данных с сайта для соискателей «Работа — и точка», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«На данный момент служба безопасности и ИТ-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта «Работа — и точка», — говорится в сообщении.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте приостановил работу в России на фоне военной операции на Украине, а в мае объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.

В колонке для РБК Говор признавался, что решение купить и перезапустить сеть было непростым. По его словам, культура, созданная «Макдоналдс», никуда не уйдет. «Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать качество и сервис, к которым за многие годы привыкли гости», — отметил Говор, добавив, что если что-то пойдет не так, то и «отвечать за это тоже только нам».

Материал дополняется.