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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане других регионов, въезжающие в Крым по личным вопросам, должны будут оплачивать пребывание в обсерваторе, заявил глава республики Сергей Аксенов. Ранее власти обязали всех прибывающих проходить двухнедельную самоизоляцию
Евпатория
Евпатория (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

С начала апреля все въезжающие на территорию полуострова должны провести в условиях карантина 14 дней.

«Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно, по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет», — сказал Аксенов. Он отметил, что в отношении тех, кто не готов платить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе будут направляться в суд исковые требования. После этого с должника будет взыскиваться вся сумма сразу.

«Хватит. Уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон», — добавил глава Крыма.

В Крыму обязали пройти карантин всех приезжающих на полуостров
Общество
Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Он также сказал, что размещение в обсерваторе должны будут оплачивать работодатели строителей, занятых в республике в вахтовом режиме, и сотрудников частных компаний, прибывающих в командировку.

Ранее в воскресенье в МВД по Крыму отметили, что в республику «беспричинно» едут граждане России, передает агентство «Новости Крыма». По словам замначальника полиции МВД по Крыму Александра Смаглина, 23 мая его сотрудники не пропустили на въезд рекордное количество человек — 75. Люди пытались въехать на полуостров через Крымский мост.

В конце апреля Сергей Аксенов попросил россиян не ездить в Крым из-за пандемии коронавируса, уточнив, что просьба касается как командировочных, так и отдыхающих.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Крым, Сергей Аксенов
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