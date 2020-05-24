В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане других регионов, въезжающие в Крым по личным вопросам, должны будут оплачивать пребывание в обсерваторе, заявил глава республики Сергей Аксенов. Ранее власти обязали всех прибывающих проходить двухнедельную самоизоляцию

Евпатория (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

С начала апреля все въезжающие на территорию полуострова должны провести в условиях карантина 14 дней.

«Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно, по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет», — сказал Аксенов. Он отметил, что в отношении тех, кто не готов платить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе будут направляться в суд исковые требования. После этого с должника будет взыскиваться вся сумма сразу.

«Хватит. Уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон», — добавил глава Крыма.