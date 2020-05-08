Forbes узнал о занятиях российских миллиардеров на самоизоляции
Российские миллиардеры и мультимиллионеры в условиях самоизоляции продолжают активно работать, у некоторых работы стало даже больше, зато у других появилось время на занятие чем-то новым, один даже занялся пилатесом. Об этом сообщает Forbes, опросивший 78 предпринимателей, входящих в рейтинг двухсот богатейших бизнесменов России (для попадания в него нужно иметь состояние не менее $400 млн).
Более половины из тех, кто согласился отвечать на вопросы Forbes, оказались на самоизоляции в России (50 из 78), в первую очередь в Москве и Подмосковье (44), хотя один из бизнесменов и проводит половину времени в Лондоне, куда летает на частном самолете. В столице Британии пребывают на самоизоляции еще семь человек, 12 ждут конца пандемии в Европе (в первую очередь в Швейцарии — пять), шесть — в США, двое — в Дубае, а один самоизолировался в Ташкенте.
14 бизнесменов согласились рассказать о своей жизни на самоизоляции подробнее. Богатейший из них, владелец «Северстали» Алексей Мордашов (Forbes в реальном времени оценивает состояние его семьи в $18,4 млрд), рассказал, что уже почти два месяца постоянно находится в Москве, строго соблюдает рекомендованные карантинные меры и полноценно работает в дистанционном режиме.
Михаил Фридман ($14,3 млрд, крупнейший акционер LetterOne и «Альфа-Групп») находится в Лондоне и тоже работает из дома. «Работаю в обычном режиме, даже больше, мне кажется. Просто потому, что сейчас проблем больше у всех, прежде всего макроэкономических. Все перестраивается на ходу, в этом смысле сложнее. С другой стороны, масса времени экономится, которое тратилось на вещи, как выяснилось, совершенно необязательные. Например, переодеваться каждый день необязательно — надеваешь новую майку, и все. А раньше — галстук, костюм, целая история. И ездить никуда не надо — все быстро и рационально получается», — рассказал миллиардер. Фридман признался, что дома у него есть все необходимое («Я же не в однокомнатной хрущевке живу»), но на невозможность ходить на концерты пожаловался.
«К нормальной жизни вернемся не раньше, чем через год. И, думаю, к этому моменту представление о ее нормальности может измениться», — заметил он.