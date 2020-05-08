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Forbes узнал о занятиях российских миллиардеров на самоизоляции

Более половины из 78 опрошенных Forbes миллиардеров и мультимиллионеров пережидают пандемию COVID-19 в России, остальные остаются в Великобритании, США, Швейцарии, других странах Европы, ОАЭ и даже Узбекистане
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миллиардеры и мультимиллионеры в условиях самоизоляции продолжают активно работать, у некоторых работы стало даже больше, зато у других появилось время на занятие чем-то новым, один даже занялся пилатесом. Об этом сообщает Forbes, опросивший 78 предпринимателей, входящих в рейтинг двухсот богатейших бизнесменов России (для попадания в него нужно иметь состояние не менее $400 млн).

Более половины из тех, кто согласился отвечать на вопросы Forbes, оказались на самоизоляции в России (50 из 78), в первую очередь в Москве и Подмосковье (44), хотя один из бизнесменов и проводит половину времени в Лондоне, куда летает на частном самолете. В столице Британии пребывают на самоизоляции еще семь человек, 12 ждут конца пандемии в Европе (в первую очередь в Швейцарии — пять), шесть — в США, двое — в Дубае, а один самоизолировался в Ташкенте.

14 бизнесменов согласились рассказать о своей жизни на самоизоляции подробнее. Богатейший из них, владелец «Северстали» Алексей Мордашов (Forbes в реальном времени оценивает состояние его семьи в $18,4 млрд), рассказал, что уже почти два месяца постоянно находится в Москве, строго соблюдает рекомендованные карантинные меры и полноценно работает в дистанционном режиме.

Михаил Фридман ($14,3 млрд, крупнейший акционер LetterOne и «Альфа-Групп») находится в Лондоне и тоже работает из дома. «Работаю в обычном режиме, даже больше, мне кажется. Просто потому, что сейчас проблем больше у всех, прежде всего макроэкономических. Все перестраивается на ходу, в этом смысле сложнее. С другой стороны, масса времени экономится, которое тратилось на вещи, как выяснилось, совершенно необязательные. Например, переодеваться каждый день необязательно — надеваешь новую майку, и все. А раньше — галстук, костюм, целая история. И ездить никуда не надо — все быстро и рационально получается», — рассказал миллиардер. Фридман признался, что дома у него есть все необходимое («Я же не в однокомнатной хрущевке живу»), но на невозможность ходить на концерты пожаловался.

«К нормальной жизни вернемся не раньше, чем через год. И, думаю, к этому моменту представление о ее нормальности может измениться», — заметил он.

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Фотогалерея 

Партнер Фридмана по LetterOne и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев ($7,2 млрд) рассказал, что изолированным в Москве себя не считает, так как у него есть пропуск от X5 Retail Group, который позволяет спокойно перемещаться по городу, и к тому же он может вылететь в Лондон (у Кузьмичева есть вид на жительство в Британии). Но вот отправиться к своей семье во Францию миллиардер пока не может. Кузьмичев уверен, что за время самоизоляции у людей появятся новые привычки, которые останутся и после снятия ограничений.

Основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев ($4,7 млрд) также находится в Москве, он специально вернулся из отпуска в Россию, чтобы «принимать стратегические решения по формированию системы профилактических мер и поддержанию бесперебойного производства» на предприятиях группы. Гурьев работает удаленно из дома и за пропуском для передвижения по городу не обращался.

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков ($1,9 млрд) также выбрал для самоизоляции Москву. Впрочем, сам он себя изолированным не считает, наличие рабочего пропуска дает ему возможность спокойно передвигаться и график работы остался прежним.

«Я не нахожусь на самоизоляции и имею возможность свободно перемещаться. Могу пользоваться самолетом на территории России. Внутри ЕС не летаю в связи с пандемией и с ограничениями для бизнеса, вызванными ею», — сказал он Forbes.

А вот Фархад Ахмедов ($1,4 млрд) ведет свои дела через интернет со стоящей в порту Дубая яхты Luna, которую называет «островком безопасности».

Еще один совладелец LetterOne и «Альфа-Групп», Андрей Косогов ($1,2 млрд) живет на Рублевке, старается пореже выбираться из дома и соблюдать все меры предосторожности (в семье есть маленький ребенок), но на скуку не жалуется.

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«У меня никакой тоски нет в отличие от многих моих знакомых. Весь день расписан — с 7:15 утра до 10:30 вечера. Ребенок рядом, рабочие дела, заботы о доме — в хозяйственных делах приходится участвовать, мы отпустили ландшафтный персонал, рабочих, только охрана осталась. Ребенок на удаленке детсада, у него четыре раза в день занятия по 40 минут. Мы поддержали идею работы садика в удаленном режиме, в том числе материально. Ребенку нравится, он видит, как я по видеосвязи работаю, и у него тоже свое видео», — рассказал бизнесмен.

Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников ($1,1 млрд) живет в Рязани и видит в самоизоляции много плюсов. «Семья меня видит гораздо чаще. Мне не надо никуда ехать, даже на тренировки — их я провожу рядом с домом, высвободились 40–60 минут в день, которые раньше уходили на дорогу», — рассказал Колесников.

А вот его партнер Игорь Рыбаков ($1,1 млрд) живет в Москве, работать с помощью современных средств связи ему даже нравится. «Зачастую онлайн-встречи становятся более живыми — здесь мы постоянно смотрим друг другу в глаза. Когда мы собираемся в офлайне, нас всегда что-то отвлекает, а здесь нет, и мы находимся в более сильном контакте», — объяснил он.

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Cоздатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков ($750 млн), где именно он самоизолировался, Forbes не сообщил. По словам бизнесмена, он почти все время находится дома, хотя мог бы отправиться на Мальту или в Италию, много работает и только раз в неделю выезжает «на тренировки по пилотированию вертолета, в основном в вечернее время».

«Кроме того, у меня с дочерью в квартире много занятий: она что-то готовит сама, мы делаем разные химические эксперименты, выращиваем кристаллические деревья. А еще она хочет научиться читать отпечатки пальцев. Мы теперь ищем их по всей квартире с помощью специального порошка», — рассказал Волков.

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А вот бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили ($750 млн) признается, что сидеть в самоизоляции в Монако ему непросто.

«Я не мог себе представить, что и такое в жизни нужно будет пройти. Самолетом или услугами бизнес-авиации я сейчас не пользуюсь. Во Францию могу к сестре поехать, передвигаюсь только из города в город, пешком или на мотоцикле, а больше никак. Конечно, я не могу приехать в Москву, хотя мне нужно, в Париж мне нужно, я не могу поехать, в Лондон мне нужно, я не могу поехать. Я никогда столько времени не сидел на одном месте. Я сижу на одном месте уже больше месяца», — пожаловался бизнесмен.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, самоизоляция, миллиардеры
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