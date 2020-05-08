Forbes узнал о занятиях российских миллиардеров на самоизоляции

Партнер Фридмана по LetterOne и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев ($7,2 млрд) рассказал, что изолированным в Москве себя не считает, так как у него есть пропуск от X5 Retail Group, который позволяет спокойно перемещаться по городу, и к тому же он может вылететь в Лондон (у Кузьмичева есть вид на жительство в Британии). Но вот отправиться к своей семье во Францию миллиардер пока не может. Кузьмичев уверен, что за время самоизоляции у людей появятся новые привычки, которые останутся и после снятия ограничений.

Основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев ($4,7 млрд) также находится в Москве, он специально вернулся из отпуска в Россию, чтобы «принимать стратегические решения по формированию системы профилактических мер и поддержанию бесперебойного производства» на предприятиях группы. Гурьев работает удаленно из дома и за пропуском для передвижения по городу не обращался.

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков ($1,9 млрд) также выбрал для самоизоляции Москву. Впрочем, сам он себя изолированным не считает, наличие рабочего пропуска дает ему возможность спокойно передвигаться и график работы остался прежним.

«Я не нахожусь на самоизоляции и имею возможность свободно перемещаться. Могу пользоваться самолетом на территории России. Внутри ЕС не летаю в связи с пандемией и с ограничениями для бизнеса, вызванными ею», — сказал он Forbes.

А вот Фархад Ахмедов ($1,4 млрд) ведет свои дела через интернет со стоящей в порту Дубая яхты Luna, которую называет «островком безопасности».

Еще один совладелец LetterOne и «Альфа-Групп», Андрей Косогов ($1,2 млрд) живет на Рублевке, старается пореже выбираться из дома и соблюдать все меры предосторожности (в семье есть маленький ребенок), но на скуку не жалуется.

«У меня никакой тоски нет в отличие от многих моих знакомых. Весь день расписан — с 7:15 утра до 10:30 вечера. Ребенок рядом, рабочие дела, заботы о доме — в хозяйственных делах приходится участвовать, мы отпустили ландшафтный персонал, рабочих, только охрана осталась. Ребенок на удаленке детсада, у него четыре раза в день занятия по 40 минут. Мы поддержали идею работы садика в удаленном режиме, в том числе материально. Ребенку нравится, он видит, как я по видеосвязи работаю, и у него тоже свое видео», — рассказал бизнесмен.

Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников ($1,1 млрд) живет в Рязани и видит в самоизоляции много плюсов. «Семья меня видит гораздо чаще. Мне не надо никуда ехать, даже на тренировки — их я провожу рядом с домом, высвободились 40–60 минут в день, которые раньше уходили на дорогу», — рассказал Колесников.

А вот его партнер Игорь Рыбаков ($1,1 млрд) живет в Москве, работать с помощью современных средств связи ему даже нравится. «Зачастую онлайн-встречи становятся более живыми — здесь мы постоянно смотрим друг другу в глаза. Когда мы собираемся в офлайне, нас всегда что-то отвлекает, а здесь нет, и мы находимся в более сильном контакте», — объяснил он.

Cоздатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков ($750 млн), где именно он самоизолировался, Forbes не сообщил. По словам бизнесмена, он почти все время находится дома, хотя мог бы отправиться на Мальту или в Италию, много работает и только раз в неделю выезжает «на тренировки по пилотированию вертолета, в основном в вечернее время».

«Кроме того, у меня с дочерью в квартире много занятий: она что-то готовит сама, мы делаем разные химические эксперименты, выращиваем кристаллические деревья. А еще она хочет научиться читать отпечатки пальцев. Мы теперь ищем их по всей квартире с помощью специального порошка», — рассказал Волков.

А вот бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили ($750 млн) признается, что сидеть в самоизоляции в Монако ему непросто.

«Я не мог себе представить, что и такое в жизни нужно будет пройти. Самолетом или услугами бизнес-авиации я сейчас не пользуюсь. Во Францию могу к сестре поехать, передвигаюсь только из города в город, пешком или на мотоцикле, а больше никак. Конечно, я не могу приехать в Москву, хотя мне нужно, в Париж мне нужно, я не могу поехать, в Лондон мне нужно, я не могу поехать. Я никогда столько времени не сидел на одном месте. Я сижу на одном месте уже больше месяца», — пожаловался бизнесмен.