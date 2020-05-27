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Пандемия коронавируса ,  
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Попова утвердила правила профилактики COVID-19 до конца 2020 года

Санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых должно помешать распространению COVID-19, будут действовать до 1 января 2021 года
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России утверждены санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых должно помешать распространению в стране коронавирусной инфекции COVID-19 и возникновению новых очагов заболевания. Соответствующий документ подписала главный государственный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мерами, призванными помешать распространению COVID-19 в документе, названы, в частности:

  • мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших;
  • эпидемиологическая диагностика;
  • гигиеническое воспитание населения — разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5–2 м в период подъема заболеваемости, разъяснение правил ношения масок и применения антисептиков.

Правила, которые останутся в силе до 1 января 2021 года, предписывают продолжать тестирование на COVID-19, обращая особое внимание на прибывающих в Россию с симптомами ОРВИ из других стран лиц, имевших контакты с зараженными или с поставленным диагнозом «внебольничная пневмония», а также работников медицинских учреждений и т.д. О выявлении в результате тестов заражения COVID-19 предписано сообщать органам Роспотребнадзора.

Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж
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При этом лицам, контактировавшим с больными COVID-19, предписано оставаться в изоляции не менее двух недель с момента последнего контакта. Им также может быть назначена экстренная профилактика с использованием рекомендованных препаратов. Двухнедельная изоляции в домашних условиях или в обсерваторе предписана также лицам, прибывающим из неблагополучных по COVID-19 регионов.

Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на заражение этой болезнью следует в инфекционные больницы или переоборудованные в них клиники на специальном транспорте. Медики, рискующие заразиться COVID-19, должны раз в неделю проходить ПЦР-тесты на наличие вызывающего болезнь вируса.

К группам риска по COVID-19 отнесены:

  • люди в возрасте 65 лет и старше;
  • больные хроническими заболеваниями;
  • работники медицинских организаций.

Представителей групп риска, согласно правилам, предписывается регулярно информировать о рисках заражения и разъяснять способы профилактики.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения COVID-19, что стало наименьшим результатом с 1 мая 2020 года, умер 161 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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