Попова утвердила правила профилактики COVID-19 до конца 2020 года

Санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых должно помешать распространению COVID-19, будут действовать до 1 января 2021 года

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В России утверждены санитарно-эпидемиологические правила, соблюдение которых должно помешать распространению в стране коронавирусной инфекции COVID-19 и возникновению новых очагов заболевания. Соответствующий документ подписала главный государственный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мерами, призванными помешать распространению COVID-19 в документе, названы, в частности:

мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших;

эпидемиологическая диагностика;

гигиеническое воспитание населения — разъяснение необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5–2 м в период подъема заболеваемости, разъяснение правил ношения масок и применения антисептиков.

Правила, которые останутся в силе до 1 января 2021 года, предписывают продолжать тестирование на COVID-19, обращая особое внимание на прибывающих в Россию с симптомами ОРВИ из других стран лиц, имевших контакты с зараженными или с поставленным диагнозом «внебольничная пневмония», а также работников медицинских учреждений и т.д. О выявлении в результате тестов заражения COVID-19 предписано сообщать органам Роспотребнадзора.