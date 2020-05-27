Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Большая часть россиян не используют никакие фармацевтические препараты или средства народной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» (есть у РБК).

По данным исследования, никакие профилактические препараты не принимают 90% россиян. Что касается средств народной медицины, к ним для защиты от COVID-19 прибегают только 11% опрошенных. Меньше всего на народную медицину в России рассчитывают респонденты от 25 до 34 лет — в этой возрастной группе средства народной медицины используют только 5% опрошенных.

Опрос был проведен в течение недели с 8 по 14 мая текущего года, участие в нем приняли более 10 тыс. человек.

Согласно рекомендациям российского Минздрава, для профилактики COVID-19 у взрослых можно использовать спреи с рекомбинантным интерфероном альфа, а также противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин», а в случае его недоступности — «Мефлохин».