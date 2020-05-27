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Пандемия коронавируса ,  
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Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Большая часть россиян не используют никакие фармацевтические препараты или средства народной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» (есть у РБК).

По данным исследования, никакие профилактические препараты не принимают 90% россиян. Что касается средств народной медицины, к ним для защиты от COVID-19 прибегают только 11% опрошенных. Меньше всего на народную медицину в России рассчитывают респонденты от 25 до 34 лет — в этой возрастной группе средства народной медицины используют только 5% опрошенных.

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Опрос был проведен в течение недели с 8 по 14 мая текущего года, участие в нем приняли более 10 тыс. человек.

Согласно рекомендациям российского Минздрава, для профилактики COVID-19 у взрослых можно использовать спреи с рекомбинантным интерфероном альфа, а также противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин», а в случае его недоступности — «Мефлохин».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по приему препаратов для профилактики коронавируса. «Эффективность ни одного лекарственного средства в качестве средства профилактики или лечения этого заболевания пока не доказана», — отмечает ВОЗ. Самостоятельно использовать какие-либо препараты для профилактики COVID-19 в организации не рекомендуют.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным ВОЗ, наиболее эффективными способами для защиты от заражения коронавируса являются частая гигиеническая обработка рук, исключение прикосновений к лицу, а также соблюдение дистанции с другими людьми не менее одного метра. Для групп населения, которые находятся в группе риска, для профилактики коронавируса также можно использовать раствор поваренной соли, сообщали в российском Минздраве.

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Теги: пандемия, опрос, профилактика
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