В Госдуме предложили запретить таксистам ездить на старых машинах

Разработанные ко второму чтению поправки в законопроект о государственном регулировании перевозок на такси предусматривают введение запрета на использование в качестве таксомоторов автомобилей старше семи лет. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, в законопроект предлагается также закрепить обязанность водителей проходить дополнительные курсы и запрет на работу водителями иностранцев. «Человек без российского гражданства не будет иметь права работать в России в качестве водителя такси», — сказал Москвичев.

Кроме того, автомобили такси предлагается оборудовать аппаратурой, позволяющей контролировать режим работы водителя с тем, чтобы не дать ему возможности работать сверх безопасной нормы.

В первом чтении законопроект был принят в декабре 2018 года, по словам Москвичева, закон может вступить в силу уже в 2019 году.