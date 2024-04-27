В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд

68-летняя пенсионерка и ее сообщники организовали в Волгограде финансовую пирамиду: они привлекали граждан, желающих взять кредиты, обещая погашать их задолженность. При этом такие кредиты они гасили средствами других граждан

Фото: МВД России

Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб. Все фигуранты задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснила Волк, организатором группы была именно 68-летняя местная жительница, а четверо ее знакомых занимались поиском граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.

«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей», — сообщила представительница МВД.

Все подозреваемые были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России («осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения», до семи лет лишения свободы). В ходе 28 обысков у фигурантов было изъято почти 30 млн руб., черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих транспортных средств.

В январе прошлого года адвокатам 81-летней Маргарите Бутаковой, помогавшей своему зятю, бывшему депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадиму Белоусову, получить взятку в 3,253 млрд руб., удалось убедить судей, что она не могла полноценно защищать себя в суде из-за преклонного возраста и последствий COVID-19. До этого она была приговорена к четырем годам условного срока. Суд назначил ей повторную психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог на общую сумму более 3 млрд руб. Юревич объявлен в международный розыск, а Белоусов пропал перед вынесением ему приговора. Вину он не признал. В итоге в мае суд признал Бутакову вменяемой.